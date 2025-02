Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche all’interfaccia, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che nel complesso possa essere sempre più accattivante e ricca di possibilità di personalizzazione.

Come frutto di tale incessante lavoro nelle scorse ore è arrivato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.3.12.

Una novità per le didascalie con WhatsApp Beta versione 2.25.3.12

Da tempo è emerso che gli sviluppatori di WhatsApp vogliono migliorare il sistema delle didascalie degli album e provare a dare agli utenti un controllo maggiore su questi elementi.

Ebbene, grazie alla versione 2.25.3.12 beta per Android scopriamo che tra le novità in lavorazione vi è anche la possibilità di modificare le didascalie degli album condivisi.

Così come viene mostrato da questo screenshot, il team del servizio di messaggistica istantanea sta testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di modificare la didascalia di un album condiviso (cosa che allo stato attuale non è invece possibile fare).

La modifica della didascalia, che dovrebbe essere consentita entro il termine di 15 minuti dalla condivisione dell’album, permetterà agli utenti di correggere rapidamente eventuali errori di battitura, aggiungere dettagli mancanti o chiarire meglio il contesto dei relativi contenuti multimediali.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

