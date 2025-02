Se state cercando un nuovo smartphone Android di fascia premium e non siete rimasti convinti dal lancio di Samsung Galaxy S25 Ultra, sappiate che su Amazon c’è un’offerta che potrebbe decisamente ingolosirvi: sul sito è disponibile HONOR Magic7 Pro con uno sconto di più di 400 euro. Vediamo come approfittarne subito.

HONOR Magic7 Pro in super offerta su Amazon: più di 400 euro di sconto!

HONOR Magic7 Pro è stato lanciato solo all’inizio di gennaio a un prezzo che avrebbe potuto spaventare alcuni potenziali acquirenti, ma in queste ore la cifra richiesta è decisamente più interessante grazie a un’offerta Amazon.

Il nuovo flagship HONOR mette a disposizione un ampio display OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, che offre diverse funzionalità pensate per il comfort visivo (come Circular Polarized Display, HONOR AI Defocus Display, PWM Dimming fino a 4320 Hz, Circadian Night Display e Natural Tone Display). Il cuore è costituito dal SoC del momento, ossia il potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite, al cui fianco trovano spazio 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico offre in tutto cinque sensori: la protagonista è la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 200 MP, ma troviamo anche una fotocamera anteriore da 50 MP e sensore ToF 3D integrati attraverso una “pillola” nello schermo. A livello di connettività manca solo la porta per il jack audio da 3,5 mm, vista la disponibilità di 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria al silicio-carbonio di terza generazione con chip proprietario HONOR E2 è da 5270 mAh, e supporta la ricarica rapida cablata da 100 W, la ricarica wireless da 80 W e la ricarica wireless inversa.

Lo smartphone è arrivato con Android 15 e MagicOS 9.0, una personalizzazione ricca di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (come Magic Portal, HONOR AI Deepfake Detection, AI Summary, AI Eraser e AI Cutout).

HONOR Magic7 Pro ha debuttato un mesetto fa al prezzo consigliato di 1299,90 euro nella sola configurazione da 12-512 GB. In queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon nella colorazione Dimensional Black a 883,99 euro approfittando di uno sconto e di un extra sconto di 200 euro proposto direttamente al checkout. Niente male considerando che siamo solo a inizio febbraio: se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi. Il sito propone anche il pagamento in 5 rate mensili senza interessi.