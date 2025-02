Nemmeno il tempo di fare il proprio esordio ufficiale sul mercato che per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 è già arrivato il momento del rilascio del primo aggiornamento software.

Per coloro che sono già riusciti a mettere le proprie mani su uno dei nuovi modelli del colosso coreano è disponibile un update firmware, rilasciato sia per le versioni destinate al mercato europeo che per quelle vendute negli Stati Uniti.

La serie Samsung Galaxy S25 è già pronta per il primo aggiornamento

L’update in questione porta il firmware dei nuovi smartphone di punta di Samsung alla versione S93xBXXU1AYA1, ovviamente basata su Android 15 e con l’interfaccia One UI 7 mentre le patch di sicurezza restano ferme a quelle di dicembre 2024.

Si tratta di un aggiornamento a dir poco importante se si considera il suo peso, circa 24 GB: in sostanza, è quello che può essere considerato il software finale per i dispositivi destinati alla commercializzazione.

Qualcosa di simile è avvenuto lo scorso anno anche per la serie Samsung Galaxy S24 ma in quel caso il peso dell’update era decisamente inferiore, circa 10 GB in meno, a conferma del fatto che One UI 7 e le varie nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno richiesto al team di sviluppatori del colosso coreano un lavoro davvero notevole.

Non appena l’update sarà effettivamente disponibile per il vostro Samsung Galaxy S25, S25+ o S25 Ultra, sarà lo stesso sistema ad avvisarvi attraverso un’apposita notifica. I più impazienti possono tuttavia provare a verificare manualmente la sua disponibilità, entrando nel menu delle impostazioni e andando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

La speranza è che questo primo firmware si riveli stabile e privo di fastidiosi bug. Staremo a vedere.