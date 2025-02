Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con il lancio di Vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini, ma sembra proprio che la serie si espanderà ulteriormente con 3 nuovi modelli, rispettivamente X200s, X200s Pro e X200 Ultra. A questo si aggiungerebbe poi un recente benchmark che avrebbe messo alla prova Vivo V50, nuovo modello previsto entro la fine del mese per il mercato indiano: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche.

X200s e X200s Pro: specifiche tecniche e principali novità

Vivo X200s e X200s Pro potrebbero portare novità significative rispetto ai modelli standard della serie. Una delle caratteristiche salienti sarà rappresentata dalla possibile introduzione del chip MediaTek Dimensity 9400 Plus, una versione migliorata del chip Dimensity 9400 che già conosciamo, montata sulla serie attuale.

Secondo quanto riportato dall’informatore Experience More all’interno di un post sulla piattaforma Weibo, Vivo X200s e X200s Pro includeranno un sensore a ultrasuoni per le impronte digitali, oltre il supporto alla ricarica wireless.

A detta dello stesso informatore, le funzionalità sopracitate potrebbero inoltre diventare un vero e proprio standard per i prossimi modelli di smartphone della serie X di Vivo. Le novità non finiscono di certo qui, dal momento che lo stesso rumor suggerirebbe che la compagnia stia attualmente sviluppando a Vivo X300 Pro Mini, successore di X200 Pro Mini, ancora in fase di prototipo: tale indiscrezione andrebbe dunque in netto contrasto con quanto sostenuto dai rumor fino a poche settimane fa, i quali escludevano a priori l’esistenza del modello.

Al momento non conosciamo una vera e propria data d’uscita per la serie Vivo X200s: per fare un rapido confronto, i modelli della precedente generazione uscirono in concomitanza con X100 Ultra, per cui è verosimile aspettarsi un uguale trattamento per quest’anno. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali a tal proposito da Vivo, che siamo certi non tarderanno a venire nelle prossime settimane.

Vivo V50: la prova di Geekbench

Il nuovo smartphone di Vivo sarebbe apparso all’interno di un benchmark del portale Geekbench, che ne avrebbe evidenziato alcune specifiche tecniche. Anche in questo caso possiamo aspettarci alcune novità rispetto al suo predecessore, Vivo V40. Il benchmark evidenzierebbe l’adozione del chip Snapdragon 7 Gen 3, lanciato lo scorso agosto, accompagnato da 8 GB di RAM: nello specifico, il processore sarebbe composto da un core principale con frequenza 2,63 GHz, tre core a 2,40 GHz e infine quattro core alla frequenza di 1,80 GHz. Tale processore sarà accompagnato dalla GPU Adreno 720. Il nuovo modello presenterà il sistema operativo Android 15 preinstallato al suo interno.

Vivo V50 avrebbe dunque totalizzato un punteggio totale di 4122 punti nel benchmark Vulkan di Geekbench. Per fare un rapido confronto, il precedente Vivo V40 ha totalizzato un punteggio di 1162 punti in single core e 3216 punti in multi-core.

Secondo alcune indiscrezioni, la versione indiana di Vivo V50 presenterà un modulo fotocamere realizzato da Zeiss, con due sensori da 50 megapixel sul lato posteriore. Il nuovo modello sarà inoltre alimentato da una batteria da 6000 mAh di capacità. Tra le novità attese troviamo anche una possibile nuova colorazione rossa, in aggiunta a quelle già disponibili sul precedente modello. Vivo V50 sarà probabilmente lanciato ad un costo di 37999 rupie indiane, pari a 425 euro, registrando così un leggero aumento rispetto al prezzo del precedente modello, fissato a 34999 rupie indiane.

L’annuncio ufficiale di Vivo V50 potrebbe avvenire probabilmente il prossimo 18 febbraio: restiamo anche in questo caso in attesa di informazioni ufficiali da parte della compagnia.