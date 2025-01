Gmail è senza dubbio uno dei client email più popolari e il suo enorme successo dipende dal costante lavoro del team di sviluppatori, volto ad implementare sempre nuove funzionalità, tra le quali vi è pure il supporto ad altri account di posta elettronica.

E sono tanti gli utenti a sfruttare Gmail per tenere sotto controllo anche altri account, in modo da avere tutte le proprie caselle di posta elettronica in un unico posto, passando dall’una all’altra con un solo tocco.

Ebbene, proprio tale funzionalità pare abbia generato di recente qualche problema di troppo nell’applicazione Android.

Google ha risolto rapidamente un bug di Gmail per Android

In Rete alla fine della scorsa settimana si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti Gmail che lamentavano il crash dell’applicazione Android nel momento in cui provavano ad aprire uno degli account esterni a quelli di Google.

Pare che alcuni utenti siano riusciti a ripristinare il normale funzionamento, cancellando la cache e i dati dell’applicazione (rimedio che tuttavia non ha funzionato per tutti), con la necessità di configurare nuovamente il proprio account.

Stando a quanto si apprende dal sito di Google dedicato alle segnalazioni di bug, venerdì 24 gennaio il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha preso ufficialmente atto del problema, mettendosi subito al lavoro per trovare una soluzione e il giorno successivo ha reso noto di esserci riuscito e di avere implementato il fix per tutti gli utenti Android interessati.

Il team di Google ha anche precisato di avere deciso di continuare a monitorare la situazione, così da poter rilevare eventuali altri crash e intervenire in tempi rapidi.

Ad oggi, comunque, il problema dovrebbe essere stato risolto per tutti gli utenti Android.