Google Traduttore è uno degli strumenti più utilizzati per tradurre da linguaggio a un altro e l’azienda di Mountain View lo migliora costantemente. Ora abbiamo le prove del fatto che Google sta lavorando su una nuova funzionalità che potrebbe consentire agli utenti di saperne di più sulle traduzioni fornite.

Google Traduttore potrebbe ottenere il supporto di Google Gemini

Il codice contenuto nell’ultima versione 9.1.76.720631521.2 dell’app Google Traduttore suggerisce che accanto alla traduzione potrebbe apparire un pulsante di azione mobile (FAB) con la dicitura “Fai una domanda”.

Questa funzionalità potrebbe utilizzare l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a ottenere informazioni contestuali sulle traduzioni. In altre parole potrebbe essere possibile chiedere a Google Gemini dei chiarimenti su traduzioni ambigue, approfondimenti come sfumature culturali, nozioni di grammatica e quant’altro.

Al momento non possiamo essere sicuri che questo strumento funzionerà effettivamente in questo modo, poiché sembra essere ancora nelle prime fasi di sviluppo, pertanto dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti dell’app per saperne di più su questa novità che potrebbe darci un’assistente anche per Google Traduttore.

Oltre al pulsante “Fai una domanda”, Google Traduttore riceverà il nuovo selettore account nel menu delle impostazioni che potrebbe iniziare a essere distribuito con il prossimo aggiornamento dell’app.