C’è voluto un po’ di tempo dalla presentazione affinché arrivasse sul mercato, ma finalmente lo scorso settembre Samsung Galaxy Ring è stato lanciato qui da noi al prezzo di listino di 449 euro. Nonostante molti lo aspettassero con ansia, da allora non è che abbia riscosso chissà quanto successo e ciò è dovuto in piccola parte al suo essere e in gran parte al prezzo decisamente troppo elevato. Per fortuna però negli ultimi giorni è arrivata Unieuro a metterci una pezza abbassandone considerevolmente il prezzo.

Samsung Galaxy Ring finalmente in offerta: ora a un ottimo prezzo da Unieuro

Samsung Galaxy Ring è il primo anello smart di Samsung e come tale ha l’obiettivo di misurare una serie di parametri vitali e corporei al fine di offrire all’utente un quadro generale sulla sua salute, quadro fatto di dati sull’ossigenazione del sangue, sui battiti cardiaci, sul sonno, sui passi, sul recupero fisico e mentale, sullo sforzo fisico e su diversi altri parametri. Tutto molto bello se non fosse che fa esattamente quello che fa qualsiasi altro smartwatch, anche dal prezzo di 1/10, alla bellezza di 449 euro e con una autonomia inferiore alla settimana e con molte meno funzioni. Da qui il suo scarso successo, ma con il ribasso lanciato da Unieuro in questi ultimi giorni potrebbe avere ben altro senso.

Samsung Galaxy Ring è compatibile con qualsiasi tipo di smartphone, anche se dà il meglio di sé con quelli di Samsung e in abbinata a un Galaxy Watch (a proposito, c’è Galaxy Watch7 a un prezzo super su Amazon oggi), e in questo momento è in offerta sul sito di Unieuro, nelle colorazioni nera e acciaio e nelle misure 13 e 12, al prezzo di 318 euro, ben più basso di quello di listino. Perciò è questa l’occasione per dargli una possibilità e per metterlo nel carrello ed eliminarlo dalla lista dei desideri, dato che 131 euro di sconto non sono affatto male; certo, possiamo discutere per ore sull’utilità degli anelli smart, ma chi ne vuole uno e vuole quello di Samsung non può lasciarsi sfuggire questa occasione.