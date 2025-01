Se state cercando un paio di cuffie true wireless dal prezzo contenuto e non avete fatto in tempo ad approfittare dell’offerta segnalata ieri, quest’oggi avete una nuova possibilità con un altro modello: si tratta delle CMF Buds by Nothing, cuffie lanciate lo scorso marzo insieme a CMF Neckband Pro e a Nothing Phone (2a): vediamo come acquistarle in offerta su Amazon a meno di 30 euro.

CMF Buds by Nothing in offerta su Amazon

Le CMF Buds sono cuffie true wireless del sub-brand di Nothing che attirano l’attenzione anche a livello di design. Vengono proposte in tre colorazioni (tutte in offerta): la più classica è la versione Grigio scuro, ma troviamo anche quella Grigio chiaro e la vivace versione Arancione, tutte caratterizzate da un elemento circolare in alluminio che spicca sull’esterno del case in plastica e che consente di assicurarlo ad un cordino.

Pur presentandosi come una versione più economica delle Buds Pro, le cuffie CMF offrono driver da 12,4 mm con Ultra Bass Technology 2.0, cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 42 dB, e modalità trasparenza, che permette di indossarle senza essere completamente isolati dall’ambiente circostante. Mettono a disposizione controlli touch, connettività Bluetooth 5.3 con supporto Fast Pair, connessione a due dispositivi contemporaneamente e una speciale modalità dedicata al gaming con latenza ridotta.

Le cuffie sono certificate IP54 per la resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua. A livello di autonomia, Nothing promette fino a 8 ore di riproduzione musicale oppure fino a oltre 35 ore considerando le ricariche della custodia (che integra 460 mAh e porta USB Type-C). Bastano 10 minuti per ottenere un’autonomia di più di 6 ore.

Le CMF Buds by Nothing sono disponibili su Amazon in offerta con uno sconto di più del 25% in tutte e tre le colorazioni: potete acquistarle a 29 euro vendute e spedite da Amazon con consegna rapida (anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui in basso.