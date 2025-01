State cercando un nuovo paio di cuffie true wireless di livello a un prezzo contenuto? Allora fareste bene a dare un’occhiata su Amazon, perché in queste ore è spuntata un’ottima offerta dedicata alle Motorola Moto Buds+, che regala uno sconto oltre il 70% rispetto al prezzo consigliato. Vediamo come approfittarne.

Motorola Moto Buds+ in super offerta su Amazon

Le Motorola Moto Buds+ sono state lanciate la scorsa primavera in partnership con Bose: parliamo di cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) e compatibili con Hi-Res Audio. Supportano Dolby Head Tracking e Dolby Atmos con gli smartphone compatibili, e grazie alla cancellazione del rumore dinamica (con lo zampino di Bose) possono essere regolate in base alla situazione e alla necessità. C’è anche la possibilità di personalizzare i controlli e di collegare due diversi dispositivi sull’app Moto Buds, scaricabile gratuitamente sul Google Play Store.

Lato autonomia offrono fino a 8 ore di riproduzione in una singola sessione, oppure fino a 38 ore di riproduzione tenendo conto delle ricariche della custodia (compatibile con la ricarica wireless). Possono essere utilizzate anche durante gli allenamenti più intensi, grazie al design idrorepellente: quest’ultimo crea una barriera per proteggere le cuffie da un’esposizione moderata (niente immersioni, ovviamente) a spruzzi, pioggia leggera o rovesciamento di liquidi.

Le Motorola Moto Buds+ sono state lanciate al prezzo consigliato di 149,90 euro, affiancate alle Moto Buds (proposte a 59,90 euro). In queste ore potete acquistarle su Amazon in super offerta a 44,09 euro nella colorazione nera, ma vi consigliamo di fare in fretta: le scorte potrebbero andare esaurite da un momento all’altro.