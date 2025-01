Samsung Galaxy S25 Ultra ha tra le sue principali caratteristiche l’integrazione con S Pen, soluzione che consente agli utenti di interagire con lo smartphone in un modo particolarmente apprezzato in ambito lavorativo e dai più creativi.

Tuttavia, rispetto alla precedente generazione, con Samsung Galaxy S25 Ultra il produttore coreano ha deciso di rimuovere la connettività Bluetooth di S Pen e ciò significa che gli utenti non potranno fare affidamento su alcune funzionalità, come quelle chiamate Air Actions.

Per Samsung Galaxy S25 Ultra anche una S Pen “speciale”

Sembra che il supporto Bluetooth sia stato rimosso dal colosso coreano soltanto da S Pen in dotazione per coloro che acquisteranno lo smartphone, in quanto dovrebbe esserci un’altra versione dell’accessorio con tale connettività.

Una conferma arriva direttamente da uno dei siti di Samsung, nel quale tra le varie funzionalità di S Pen sono indicate anche quelle relative alle gesture, disponibili sono nella versione dell’accessorio dotata di supporto Bluetooth, che viene venduta separatamente.

E questa speciale variante di S Pen è già in vendita su Amazon, ove viene chiamata “SAMSUNG S Pen penna originale Galaxy S25 Ultra“, al prezzo di 59,90 euro (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Non è da escludere l’ipotesi che i dettagli presenti sul sito di Samsung e nella pagina di Amazon siano solo delle vecchie informazioni non ancora aggiornate e che, pertanto, non vi sia una speciale versione di S Pen dotata del supporto Bluetooth.

In caso contrario, qualora tale accessorio dovesse esistere davvero, sarà interessante scoprire che tipo di reazione genererà tra coloro che decideranno di acquistare Samsung Galaxy S25 Ultra e dovranno spendere una cifra ulteriore per avere anche tutte le funzionalità già presenti sulla precedente generazione.