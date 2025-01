La gamma Samsung Galaxy S25 finalmente è ufficiale e il modello Ultra debutta con il nuovo Gorilla Armor 2 di Corning a protezione del display, appena un anno dopo l’annuncio della prima versione.

Samsung fa notare che Gorilla Armor 2 offre ancora la caratteristica antiriflesso che molti utenti apprezzano, inoltre afferma che è anche più resistente.

Il display di Samsung Galaxy S25 Ultra è ancora più resistente alle cadute?

L’azienda sudcoreana spiega che Samsung Galaxy S25 Ultra è dotato di una versione in ceramica che può resistere a cadute da 2,2 metri di altezza su una superfice che replica il cemento.

Secondo le due aziende Gorilla Armor 2 apparentemente offre la stessa protezione dai graffi di prima, con oltre quattro volte più resistenza ai graffi rispetto ai vetri di copertura in litio-alluminosilicato della concorrenza con un rivestimento antiriflesso.

Tuttavia è bene precisare che né Samsung né Corning promettono che il display del nostro smartphone sopravviverà a una caduta del genere, in quanto le aziende parlando di test in laboratorio e non nel mondo reale.

Se ad esempio il display impatta una sporgenza meno piatta di quella testata in laboratorio, o se il vetro era già usurato, potrebbe rompersi anche se cadeva da un’altezza inferiore.

Si tratta comunque di un passo avanti notevole se consideriamo che solo due anni fa Samsung Galaxy S23 ha adottato un nuovo Corning Gorilla Glass che può resistere a cadute da un metro di altezza sul cemento, oltre al fatto che Corning e Samsung affermano che il vetro Gorilla Armor 2 ridurrà “drasticamente” i riflessi.