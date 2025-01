OPPO annuncia l’arrivo di un riconoscimento per i suoi più recenti smartphone Android di fascia alta: parliamo di OPPO Find X8 e OPPO Find X8 Pro, che certificano la loro ottima autonomia attraverso il riconoscimento DxOMark Gold Battery 2025. I due modelli sono stati premiati per le prestazioni di livello superiore in termini di autonomia, ricarica ed efficienza.

OPPO Find X8 e Find X8 Pro spiccano per le loro batterie secondo i test DxOMark

OPPO Find X8 e OPPO Find X8 Pro sono stati presentati in Cina lo scorso ottobre, ma almeno per il momento da noi è arrivato solamente il modello di punta. Entrambi possono contare su batterie generose al silicio-carbonio: si parte dai 5630 mAh di Find X8 per arrivare fino ai 5910 mAh di Find X8 Pro.

Nei test di autonomia, OPPO Find X8 e OPPO Find X8 Pro si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto nella categoria Ultra-Premium di DxOMark per i modelli di ultima generazione. Il sito parla di prestazioni di autonomia eccezionali, con ottimi risultati in tutte le sottocategorie:

“Casa/ufficio“: test che vogliono replicare la giornata tipo di chi trascorre la maggiore parte del tempo tra casa e ufficio.

“In movimento“: il dispositivo viene portato all’aperto per svolgere un set di attività ben definito (camminare, prendere i mezzi pubblici e utilizzare streaming musicale, catturare foto e registrare video).

“Calibrato“: comprende una serie di attività automatizzate, come effettuare chiamate, riprodurre musica, video e giocare in un ambiente controllato e con parametri fissi.

Secondo i dati, entrambi gli smartphone OPPO hanno offerto un’autonomia con uso moderato che supera i 3 giorni. OPPO Find X8 Pro eccelle in attività come riproduzione video prolungata, gaming e streaming, risultando l’ideale per chi esige parecchio dal proprio smartphone; Find X8 non è da meno, nonostante la batteria più piccola. Grazie all’innovativa tecnologia di batteria al silicio-carbonio e all’efficienza del chipset MediaTek Dimensity 9400, la serie combina potenza, efficienza e autonomia, senza scordare la ricarica rapida.

Entrambi gli esponenti della gamma offrono una ricarica cablata OPPO SUPERVOOC da 80 W e una ricarica wireless AIRVOOC da 50 W:

ricarica cablata: OPPO Find X8: 72% in 30 minuti, 0-80% in 34 minuti e ricarica completa in 55 minuti; OPPO Find X8 Pro: 70% in 30 minuti, 0-80% in 35 minuti e ricarica completa in 61 minuti;

ricarica wireless: OPPO Find X8: 41% in 30 minuti, 0-80% in 57 minuti e ricarica completa in 79 minuti; OPPO Find X8 Pro: 37% in 30 minuti, 0-80% in 66 minuti e ricarica completa in 100 minuti.



Vi ricordiamo che OPPO Find X8 Pro è disponibile all’acquisto in Italia dalla fine di novembre 2024 al prezzo consigliato di 1199,99 euro. Attualmente risulta acquistabile su OPPO Store in sconto a 1099,99 euro, oppure con alcuni bundle. Per approfondire potete dare un’occhiata alla nostra recensione qui in basso (o nel video più in alto). Per consultare i test sulle batterie di DxOMark nella loro interezza potete recarvi qui (per Find X8) oppure qui (per Find X8 Pro).