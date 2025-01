Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con la presentazione ufficiale, da parte di Samsung, della nuova serie Galaxy S25, che comprende al suo interno il modello standard, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra e l’inedito modello Galaxy S25 Edge, dalle dimensioni decisamente più compatte e ridotte rispetto al resto della lineup. Nel frattempo, alcuni leak delle ultime ore avrebbe svelato le possibili specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip7, il nuovo smartphone pieghevole della compagnia in arrivo nei prossimi mesi: scopriamone insieme i dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip7: chip Exynos e poche novità per la fotocamera

Secondo un recente report, possiamo non aspettarci grande novità per il comparto fotocamere di Samsung Galaxy Z Flip7. Il nuovo pieghevole di casa Samsung dovrebbe presentare infatti un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultrawide da 12 megapixel e un sensore frontale da 10 megapixel: si tratterebbe dunque delle stesse specifiche viste precedentemente su Samsung Galaxy Z Flip6, uscito qualche mese fa sul mercato.

A parità di risoluzione, però, nessuna informazione aggiuntiva è stata divulgata in merito alle dimensioni dei rispettivi sensori, che potrebbero quindi essere aumentate rispetto alla precedente generazione. Sembrerebbe dunque che, al momento, il focus di Samsung sia indirizzato su miglioramenti a livello software, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale proprietaria che migliorerebbe la resa finale degli scatti, come abbiamo visto nel caso della recente serie Samsung Galaxy S25. Tra le novità principali introdotte quest’anno sulla serie standard ricordiamo infatti una versione migliorata della funzionalità ProVisual Engine in grado di adattarsi ad ogni condizione di luce ambientale, che arriverà verosimilmente anche sulla prossima generazione di Galaxy Z Flip.

Gli ultimi rumor suggerirebbero poi l’utilizzo del chip proprietario Exynos 2500 per Samsung Galaxy Z Flip7: l’informatore Jukanlosreve avrebbe recentemente dichiarato che si tratterebbe di un chip a 3 nanometri realizzato con nodo SF3. Il processore presenterebbe una CPU a 10 core con frequenza, similmente a quanto visto sulla generazione precedente.

Nello specifico, si tratterà di un core Cortex-X925 con frequenza di 3,3 GHz, due core Cortex-A725 a 2,75 GHz, cinque core Cortex-A725 a 2,36 GHz e infine due core Cortex-A520 a 1,8 GHz. Per quanto riguarda la GPU troveremo presumibilmente Xclipse 950, basata sull’architettura RDNA 3.5 di AMD. Tale assetto potrebbe permettere il supporto a sensori per la fotocamera da 320 megapixel, con la possibilità di registrare video con risoluzione 8K e a 30 frame al secondo. Atteso anche il supporto per archiviazione UFS 4.0, garantendo così maggiori prestazioni sia in scrittura che in lettura.

Non conosciamo al momento una precisa data d’uscita per Samsung Galaxy Z Flip, che vedrà la luce indicativamente verso la metà del 2025. È bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno dunque conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia sudcoreana. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.