Epic Games Store accoglie nuove e interessanti novità che investono la declinazione mobile dello store, quello disponibile da qualche mese come metodo di distribuzione alternativa sugli smartphone e sui tablet Android, nonché sugli iPhone e sugli iPad di casa Apple (ma solo in Europa).

La Epic Games ha infatti annunciato lo sbarco dei titoli di terze parti, un nuovo programma di giochi gratuiti, nuove funzionalità per l’app e alcune novità per gli sviluppatori. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Epic Games annuncia interessanti novità per il proprio Store

Epic Games ha annunciato interessanti novità che arricchiscono lo store mobile lanciato nella seconda metà del 2024 sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS.

L’Epic Games Store su dispositivi mobili è appena diventato molto più epico, con l’aggiunta di quasi 20 giochi di terze parti di sviluppatori incredibili, il lancio del nostro programma Giochi Gratuiti su Android in tutto il mondo e su iOS nell’Unione Europea, e una serie di nuovi aggiornamenti al layout e alla funzionalità dell’app.

Arrivano i primi titoli di terze parti e i giochi gratuiti

La prima novità riguarda la distribuzione della prima tornata di giochi realizzati da sviluppatori di terze parti. Questi giochi vanno ad arricchire il catalogo dello store, affiancandosi a titoli targati Epic Games quali Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe.

Inoltre, sullo store per dispositivi mobile debutta il programma di giochi gratuiti. Fino al 20 febbraio, Dungeon of the Endless: Apogee sarà disponibile gratuitamente sullo store; in seguito, sarà la volta di Bloons TD 6.

Inizialmente, la software house prevede di distribuire nuovi giochi gratuiti ogni mese per poi passare, più avanti nel corso del 2025, a una programmazione settimanale.

Altre novità che arrivano nell’app dello Store

Oltre ai giochi di terze parti e ai giochi gratuiti, Epic Games ha annunciato alcune nuove funzionalità per il proprio Store sui dispositivi mobili (proprio per l’app “fisica”):

Accesso all’account Epic (con annessi stati sbloccati/raggiunti sui giochi della software house).

(con annessi stati sbloccati/raggiunti sui giochi della software house). Aggiornamento automatico delle app (in modo che le app scaricate/installate tramite lo Store siano sempre aggiornate all’ultima versione disponibile).

Le novità dedicate agli sviluppatori

C’è poi spazio per alcuni annunci dedicati agli sviluppatori che decidono di diffondere i propri giochi (e le proprie app) tramite Epic Games Store:

Estensione delle condizioni di pubblicazione (88/12 per i pagamenti elaborati da Epic Games e 0% per i pagamenti processati al di fuori dello store) anche ai titoli dello store mobile.

Lancio del programma Launch Everywhere with Epic che prevede una riduzione del tasso di royalty (dal 5% al 3,5%) su tutte le piattaforme per i giochi Unreal Engine pubblicati dal 2025 in poi. Per essere idonei, tutti i titoli devono essere spediti sullo store di Epic prima o contemporaneamente alla loro uscita su altri store. Sono inclusi i giochi del programma Epic First Run , ideato per aiutare gli sviluppatori a massimizzare le loro entrate all’inizio della loro presenza sullo store.

Come scaricare e installare Epic Games Store

Per installare l’Epic Games Store è necessario seguire alcuni semplici passaggi:

Su dispositivi Android: Seguire questo link e, nel caso in cui dovessere essere visualizzato un avviso relativo alla pericolosità, selezionare “Scarica comunque“. Aprire il file scaricato tramite l’app per la gestione dei file. Abilitare l’installazione di applicazioni sconosciute. Selezionare “Installa” e attendere che venga completata l’installazione dello store. Aprire lo store per accedere ai suoi contenuti.

Su dispositivi iOS (con iOS 17.6 e versioni successive): Seguire questo link. Nel caso in cui compaia il pop-up “Instalazione di app“, accedere alle impostazioni di sistema, fare un tap su “Autorizza app da Epic Games Inc.” e, ancora, fare un tap su “Autorizza”. Tornare al browser Web precedente ed effettuare un tap su “Installa”. Attendere che venga completata l’installazione dello store. Aprire lo store per accedere ai suoi contenuti.



Come anticipato in precedenza, queste novità legate all’Epic Games Store sono parte di un comunicato diffuso sul portale ufficiale che si conclude con un messaggio sui futuri “progetti” della realtà: