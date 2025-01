Nonostante gli sforzi di Google per mantenere riservati i dettagli sui device che ha in programma di lanciare, di tanto in tanto da qualche “spiffero” emergono delle anticipazioni e l’ultimo esempio in tal senso riguarda Google Pixel 11a.

Ebbene sì, stiamo parlando dello smartphone di fascia media che il colosso di Mountain View dovrebbe lanciare addirittura nel 2027 (quest’anno, infatti, dovrebbe arrivare Google Pixel 9a e nel 2026 Google Pixel 10a), protagonista nelle scorse ore di un’interessante fuga di notizie.

Le prime anticipazioni su Google Pixel 11a

Considerando che Google Pixel 7a è stato lanciato a maggio 2023, seguito da Google Pixel 8a a maggio 2024 e che quest’anno sempre a maggio dovrebbe arrivare il turno di Google Pixel 9a, prima del lancio di Google Pixel 11a dovrebbero trascorrere oltre due anni.

Nonostante tutto questo tempo disponibile, pare che il colosso di Mountain View abbia già scelto il nome in codice di tale device, ossia Formosan, ispirato ad un orso originario di Taiwan. Ricordiamo a tal proposito che ieri sono emersi anche i presunti nomi in codice di tutta la serie Google Pixel 11, ispirati pure quelli ad orsi (Cubs per Pixel 11, Grizzly per Pixel 11 Pro, Kodiak per Pixel 11 Pro XL e Yogi per Pixel 11 Pro Fold).

Non è chiaro se la scelta di usare Formosan per Google Pixel 11a abbia un significato o se il colosso di Mountain View avesse solo bisogno di un altro nome a tema orso.

Al momento non vi sono certezze nemmenno su quale processore avrà il compito di animare tale smartphone, in quanto per la serie Google Pixel 11 pare quasi scontato l’utilizzo di Tensor G6 mentre per Google Pixel 11a l’azienda potrebbe invece scegliere Tensor G5. Senza escludere la possibilità, riportata di recente da un’indiscrezione, che venga usata una versione meno potente di Tensor G6.

Ad ogni modo, ancora Google ha molto tempo per prendere queste decisioni.