Si chiamano Blackview Tab 60 Pro e Blackview WAVE 8 le ultime due novità proposte dal brand asiatico, che arrivano anche nel nostro Paese su Amazon, la piattaforma di e-commerce per eccellenza. E sono accompagnati da una promozione di lancio decisamente interessante, soprattutto per quello che riguarda il tablet. Scopriamo nel dettaglio i due nuovi dispositivi targati Blackview.

Blackview Tab 60 Pro

La rapida ascesa delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale ha fatto crescere rapidamente la richiesta, da parte degli utenti, di dispositivi in grado di offrire funzioni regolate dall’IA. Blackview non si è certo tirata indietro e con Blackview Tab 60 Pro raccoglie la sfida, aggiungendo un sistema operativo aggiornato e prestazioni di tutto rispetto.

Solitamente il mercato dei tablet è più lento a recepire le novità e il produttore cinese ha voluto rafforzare la propria presenza in questo settore con un dispositivo particolarmente interessante. Dal punto di vista delle funzioni il nuovo tablet può contare su Android 15 e su una ricca dotazione di funzioni legate direttamente all’IA.

Troviamo ad esempio i tool di modifica delle immagini di Google Foto, AI Magic Eraser per cancellare elementi indesiderati nelle foto, AI Sky Replacement per rendere luminose anche le giornate più nuvolose, o AI Portrait Light che migliora i ritratti con una ottimizzazione dell’illuminazione. E AI Portrait Blur permette di sfuocare lo sfondo dei ritratti, per mettere in evidenza il soggetto dello scatto.

E per non restare mai senza batteria ecco AI Super Power-saving Mode, che estende l’autonomia così da permettere di coprire senza problemi anche le giornate più intense. Con Android 15 c’è una maggiore attenzione alla sicurezza dei dati personali e alla privacy, non meno importante la gestione della taskbar per avere un rapido accesso alle applicazioni più utilizzate. Queste e molte altre sono le novità software di Blackview Tab 60 Pro, che non sfigura nemmeno dal punto di vista dell’hardware.

Anche se il chipset non è dei più recenti, parliamo di un UNISOC T606, la scheda tecnica è di tutti rispetto: schermo immersivo da 10,1 pollici, fino a 24 GB di RAM (compresa quella virtuale), 128 GB di spazio di archiviazione che può essere ulteriormente espanso con microSD fino a 2 TB, supporto al 4G con slot dual SIM, e una grande batteria da ben 7.700 mAh per avere un’autonomia sufficiente in qualsiasi situazione. Da segnalare il supporto allo standard Widevine L1, che garantisce la possibilità di visualizzare i contenuti in alta definizione sulle principali piattaforme di streaming online.

Blackview Tab 60 Pro è in offerta su Amazon a soli 109,99 euro, grazie a una imperdibile promozione di lancio. Potete infatti applicare uno sconto del 50% con il codice SQEWVE7W e ottenere un ulteriore sconto di 110 euro applicando il coupon presente nella pagina di Amazon.

Blackview WAVE 8

Blackview WAVE8, dal canto suo, e uno smartphone entry level perfetto per diverse situazioni, dal muletto in caso di guasto dello smartphone principale a vero e proprio dispositivo primario per chi non ha particolari esigenze ma vuole un’ottima autonomia e una scheda tecnica di tutto rispetto.

Troviamo infatti un chipset Unisoc T606, affiancato da 12 GB di RAM che possono salire fino a 24 GB con l’utilizzo della RAM virtuale e 256 GB di spazio di archiviazione, anche in questo caso espandibile con l’ausilio di microSD dalla capacità massima di 2 TB. Il comparto fotografico può contare su un sensore principale da 13 megapixel per condividere sui social i vostri momenti più interessanti, mentre nella parte frontale, all’interno di un notch a goccia, è presente un sensore da 8 megapixel. Lo schermo ha una diagonale di 6,56 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di refresh a 90 Hz.

Completano la scheda tecnica una batteria da 5.000 mAh, per arrivare sempre a sera con una buona carica residua, anche nelle giornate più intense, il lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione/sblocco e il sistema operativo DokeOS 4.0, basato su Android 14. Ricca la dotazione software, con la possibilità di trasferire rapidamente file a un altro telefono, 5 diverse modalità di messa a fuoco nelle fotografie, cartelle più grandi sul desktop per contenere un numero maggiore di icone, una modalità di gioco per divertirsi senza interruzioni, avvio più rapido delle applicazioni e una particolare attenzione per la privacy e la sicurezza dei dati personali.

Tre le colorazioni disponibili per Blackview WAVE 8: Dusk Black, Dawn Blue e Sunset Purple, per avere sempre lo smartphone più adatto al proprio stile. Ah, e per gli amanti della musica c’è anche un connettore da 3,5 millimetri, per collegare le vostre cuffie preferite e ascoltare al meglio i vostri brani preferiti.

Acquistate BlackviewWAVE8 su Amazon a 98,99 euro con il codice sconto 4GBLAZVR.

Informazione Pubblicitaria