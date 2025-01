Nel corso delle ultime ore si sono avvicendati diversi rumor in merito ai nuovi smartphone e tablet rugged firmati Samsung, andando a comprendere Galaxy XCover 7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro. A questi si aggiungerebbero poi alcuni leak che getterebbero luce sulle specifiche tecniche su nuovi modelli di tablet in arrivo nel corso dell’anno, vale a dire Samsung Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro: nuovo processore in arrivo

Mentre non conosciamo ancora nulla in merito a Samsung Galaxy XCover 8, grazie ad alcune stringhe di codice sarebbero emersi nuovi dettagli riguardanti il possibile Galaxy XCover 7 Pro. Il nuovo modello di tablet rugged monterà verosimilmente il chip Snapdragon 7s Gen 3 al suo interno, lanciato sul mercato lo scorso agosto, andando così a sostituire il chip di fascia media MediaTek Dimensity 6100 Plus con 6 GB di RAM, montato sul modello base. Il modello Galaxy XCover 7 presentava poi un display Full HD+ da 6,6 pollici di diagonale, alimentato da una batteria con 4050 mAh di capacità.

Al momento non conosciamo ulteriori specifiche tecniche del nuovo dispositivo in cantiere, e non è ancora chiaro se si tratterà di un semplice aggiornamento per il processore o se porterà anche novità inedite al modello già esistente e lanciato sul mercato. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.

Samsung Galaxy Tab Active5 Pro, Tab S10 FE e S10 FE+: le specifiche attese

Il nuovo tablet rugged di Samsung, Galaxy Tab Active5 Pro, andrà ad aggiungersi al modello base già esistente, similmente a quanto succederà con il sopracitato Galaxy XCover 7 Pro. Anche in questo caso potremo aspettarci l’implementazione del chip Snapdragon 7s Gen 3. Samsung Galaxy Tab Active5 Pro sarà disponibile rispettivamente nelle configurazioni Wi-Fi e LTE, in base alle esigenze dell’utente specifico.

Passiamo poi ai due nuovi modelli di tablet entry-level, comprendendo rispettivamente Samsung Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+, emersi anch’essi da alcune stringhe di codice: entrambi saranno alimentati dal chip proprietario Samsung Exynos 1580, venendo anch’essi commercializzati nelle varianti Wi-Fi e LTE.

Non conosciamo ancora una data d’uscita per questi nuovi modelli, considerando soprattutto la frequenza d’aggiornamento della serie a cadenza non annuale: il precedente Samsung Galaxy Tab S9 FE uscì sul mercato ad ottobre del 2023. Rimaniamo anche in questo caso in attesa di dichiarazioni ufficiali da parte della compagnia sudcoreana.