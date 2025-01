Dopo mesi e mesi di attesa OnePlus 13 è finalmente arrivato sui mercati di tutto il mondo, rappresentando a tutti gli effetti lo smartphone top di gamma della compagnia cinese. Nel corso delle ultime ore il display di OnePlus 13 è stato messo alla prova con un benchmark, che ne ha evidenziato per filo e per segno le caratteristiche salienti e i suoi punti di forza: scopriamole insieme nel dettaglio.

OnePlus 13: il display alla prova

Secondo quanto evidenziato dal benchmark di DXOMARK, il display di OnePlus 13 avrebbe totalizzato 143 punti, ponendolo di fatto al 39° posto della classifica generale del portale. Tra i maggiori punti di forza dello schermo del nuovo top di gamma spiccano in particolare la buona leggibilità anche in condizioni di estrema luminosità ambientale e i ridotti tempi di risposta: il nuovo modello dispone infatti di un buon sistema di regolazione automatica della luminosità, in grado di adattarsi senza particolari problemi ad ogni condizione di luce, sia per ambienti interni che per esterni. Il display di OnePlus 13 è infatti in grado di raggiungere un picco massimo di luminosità pari a 4500 nit, consentendone la visualizzazione anche nelle giornate più soleggiate.

Un’altra caratteristica molto apprezzata ed evidenziata dal benchmark è rappresentata dalla tecnologia Eye Care 4.0, che permette una visione prolungata dello schermo senza compromettere la salute degli occhi. Tra i punti meno riusciti troviamo invece la gestione dei contenuti HDR e SDR in condizioni di scarsa illuminazione, con un contrasto e una fedeltà cromatica non del tutto soddisfacenti e all’altezza di tutti gli altri aspetti sopracitati.

Ricordiamo che il display AMOLED di OnePlus 13 presenta una diagonale da 6,82 pollici con risoluzione 1440 x 3168 pixel e frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, oltre che il supporto alle tecnologie Dolby Vision e HDR10+.