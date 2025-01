Secondo gli ultimi rumor, mancherebbe ormai poco al lancio di Snapdragon 8s Elite (codice seriale SM8735), il nuovo processore di fascia media realizzato da Qualcomm che rappresenterà il giusto compromesso tra i top di gamma e i dispositivi di fascia bassa. In particolare nelle ultime ore un leak ne avrebbe svelato le prestazioni e alcune specifiche tecniche: scopriamole insieme nel dettaglio.

Snapdragon 8s Elite: prestazioni ad un prezzo contenuto

In base a quanto dichiarato dall’informatore Digital Chat Station all’interno di un post sul social network Weibo, il nuovo chip Snapdragon 8s Elite non utilizzerà i core personalizzati Oryon, introdotti per la prima volta dal recente Snapdragon 8 Elite, montato sugli smartphone top di gamma di quest’anno.

Di contro, il nuovo processore si baserà su un’architettura più tradizionale, offrendo un core principale Cortex-X4 accompagnato da core di efficienza A720, risultando in prestazioni del tutto simili a quelle ottenute da Snapdragon 8 Gen 3. Lo stesso processore potrebbe inoltre mostrare alcuni leggeri passi indietro nelle performance correlate alla GPU, soprattutto se messo a confronto con Snapdragon 8 Gen 3. Tale scelta si tradurrà probabilmente in un prezzo più competitivo e una maggior ottimizzazione dei consumi, garantendo così un discreto aumento dell’autonomia del dispositivo.

Nel dettaglio la configurazione dovrebbe essere così composta:

Cortex X4 & A720 cores;

1x 3,21 GHz;

3x 3,01 GHz;

2x 2,8 GHz;

2x 2,02 GHz.

I primi benchmark suggeriscono un punteggio di circa 2 milioni su ANTUTU mentre il Geekbench score in single core è intorno ai 1900 punti, il multi core intorno ai 6000 punti.

Secondo gli ultimi rumor, diverse compagnie come HONOR, iQOO e OPPO starebbero realizzando smartphone ultra-slim incentrati sulla fotocamera con il nuovo chip Snapdragon 8s Elite al loro interno. Al momento non conosciamo ancora un preciso periodo d’uscita del nuovo chip di casa Qualcomm, che vedrà verosimilmente la luce nel corso della primavera di quest’anno, a cavallo tra marzo e aprile.

Chiaramente è bene ricordare di prendere con le dovute pinze tali indiscrezioni, che dovranno eventualmente essere confermate (o smentite) in via ufficiale dalla compagnia stessa. Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni a tal proposito da Qualcomm, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.