Manca ormai sempre meno alla presentazione del presunto HONOR Magic V4, il prossimo smartphone pieghevole della compagnia che, stando ai più recenti rumor, assieme a HONOR Magic V Flip 2 porterà significativi miglioramenti ala capacità della batteria. Lo stesso dicasi per HONOR Magic 7, di cui è prevista a breve una rivisitazione con diversi passi in avanti in termini di specifiche tecniche: scopriamole insieme nel dettaglio.

HONOR Magic V4 e V Flip 2: le specifiche attese

Secondo quanto riportato dall’informatore Smart Pikachu, il nuovo HONOR Magic V4 offrirà una batteria da ben 6000 mAh di capacità: si tratterebbe dunque di un deciso miglioramento rispetto alla già ampia batteria da 5150 mAh di capacità vista nel precedente modello HONOR Magic V3, garantendo così un ottimo livello autonomia. L’incognita sarà a questo punto rappresentata dallo spessore dello smartphone che dovrà affrontare il giusto compromesso tra prestazioni e capacità aumentata della batteria, tenendo conto della concorrenza sempre più agguerrita da questo punto di vista.

Miglioramenti previsti per la batteria anche per il nuovo HONOR Magic V Flip 2: per fare un rapido confronto, il modello attuale presenta una batteria da 4800 mAh di capacità. Ad oggi non conosciamo ulteriori specifiche riguardanti i due prossimi modelli di smartphone pieghevoli. Nel caso di HONOR Magic V4, il nuovo pieghevole potrebbe vedere la luce indicativamente nel corso del terzo trimestre del 2025, seguendo quanto già fatto con il precedente modello. Non ci resta dunque che attendere l’IFA 2025 di Berlino, che rappresenterà senz’ombra di dubbio la miglior occasione per presentare i nuovi modelli al mercato globale.

HONOR Magic 7: una nuova versione in arrivo

Ci eravamo lasciati lo scorso ottobre con la presentazione di HONOR Magic 7 e Magic 7 Pro per il mercato cinese: secondo un recente leak del blogger Fixed Focus Digital, in particolare, potrebbe essere in arrivo una versione rivisitata dello smartphone provvista di una batteria più ampia e alcune novità per il modulo fotocamere.

Nello specifico, la nuova versione potrebbe ospitare una batteria con più di 6000 mAh di capacità (contro i 5650 mAh del modello attuale), assieme a un nuovo sensore teleobiettivo per la fotocamera posteriore. Ricordiamo che la versione precedente di HONOR Magic 7 presenta una batteria da 5650 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W di potenza, con un display OLED LTPO da 6,78 pollici di diagonale e risoluzione 1,5 K. Secondo quanto riportato dai rumor, la nuova versione di HONOR Magic 7 potrebbe vedere la luce in Cina indicativamente nel mese di aprile, con un’uscita sul mercato occidentale nei mesi immediatamente successivi.

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice cinese. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.