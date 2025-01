Google Wallet è nato per permettere agli utenti di archiviare carte di credito e di debito, ma anche carte d’identità e documenti, patenti, biglietti per il trasporto o per eventi, carte d’imbarco, carte regalo, carte fedeltà, certificati vaccinali, chiavi virtuali per le auto e non solo.

Al momento Wear OS supporta l’utilizzo di Google Wallet non solo per effettuare pagamenti tramite dispositivi mobili, ma anche per accedere alle reti di trasporto pubblico tramite un pass salvato.

La soluzione funziona benone ed evita di portarci dietro troppe tessere, tuttavia per accedere ai pass per i trasporti su Wear OS bisogna aprire l’app Google Wallet, scorrere per trovare l’abbonamento che si sta cercando, toccarlo e quindi avvicinare lo smartwatch al lettore. Il processo è un po’ laborioso, ma ora sembra che Google stia provando a renderlo più pratico.

Wear OS dovrebbe semplificare la gestione degli abbonamenti ai trasporti pubblici

La nuova versione beta 25.02.32 di Google Play Services include un paio di nuove stringhe che suggeriscono il possibile arrivo una soluzione per utilizzare gli abbonamenti per i trasporti pubblici con un semplice tocco, senza dover interagire con lo smartwatch, a patto che sia sbloccato per consentire la scansione del pass.

Al momento non sappiamo se questa soluzione supporterebbe più opzioni di abbonamento per i trasporti pubblici e nemmeno in che modo. Questa modifica è ancora in corso di sviluppo e dovrebbe offrire comunque un accesso più pratico agli abbonamenti per i trasporti pubblici.