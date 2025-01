La serie REDMI Note 14 è disponibile da oggi all’acquisto in Italia, ed è in buona compagnia: tutti e cinque i nuovi smartphone Android della gamma sono acquistabili sul sito ufficiale mi.com e presso altri rivenditori, così come i nuovi componenti della gamma wearable, ossia REDMI Buds 6, REDMI Buds 6 Pro e REDMI Watch 5. Diamo un’occhiata alle offerte di lancio e ai regali inclusi con l’acquisto.

La serie REDMI Note 14 è disponibile da oggi con REDMI Buds 6, Buds 6 Pro e Watch 5

La serie REDMI Note 14 ha iniziato il suo “percorso” nel mese di settembre con il lancio dei primi modelli in Cina, ma l’annuncio delle versione globali è arrivato solo la scorsa settimana: in Italia vengono proposti ben cinque smartphone, ossia REDMI Note 14, REDMI Note 14 5G, REDMI Note 14 Pro, REDMI Note 14 Pro 5G e REDMI Note 14 Pro+ 5G.

I nuovi dispositivi condividono parte delle specifiche, ma hanno tutti un cuore diverso: si parte dai MediaTek Helio G99-Ultra ed Helio G100-Ultra dei modelli 4G (REDMI Note 14 e REDMI Note 14 Pro) e si arriva allo Snapdragon 7s Gen 3 del modello di punta (REDMI Note 14 Pro+ 5G), passando per il Dimensity 7025-Ultra e il Dimensity 7300-Ultra di REDMI Note 14 Pro 5G e REDMI Note 14 5G.

Cambiano anche i comparti fotografici (in ogni caso composti da una tripla fotocamera posteriore e da una fotocamera anteriore integrata con foro), le batterie (con ricarica rapida da 33 W a 120 W), le certificazioni IP e i materiali, che sui modelli più costosi comprendono la struttura “All-Star Armor“ con telaio composito in alluminio ad alta resistenza, schiuma assorbente e materiali ammortizzanti in polimero. I modelli Pro possono contare sul vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 per ulteriore resistenza ai graffi, mentre il retro di Pro+ 5G offre vetro Gorilla Glass 7i oppure pelle vegana (a seconda della variante scelta).

La serie REDMI Note 14 è disponibile all’acquisto da oggi sul sito ufficiale mi.com, su Amazon.it, presso gli Xiaomi Store Italia, i principali rivenditori di elettronica di consumo e gli operatori telefonici. Acquistando uno dei tre modelli Pro entro il 31 gennaio si ottiene in regalo un box speciale con incluso REDMI Watch 5 Lite (fino a esaurimento scorte), smartwatch dal valore di 52,99 euro

Ecco i prezzi e alcuni link per procedere all’acquisto:

Come anticipato, sono disponibili all’acquisto anche i dispositivi wearable presentati i giorni scorsi. Su REDMI Buds 6 Pro e REDMI Watch 5 sono attive fino al 31 gennaio 2025 le offerte di lancio, che consentono di risparmiare qualcosa.

Avete già adocchiato uno dei nuovi prodotti REDMI? Quale state puntando in particolare?