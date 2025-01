Samsung vuole continuare a dare il suo contributo per migliorare il benessere delle persone attraverso un sonno ottimale e una vita quotidiana più sana.

In quest’ottica il colosso sudcoreano ha annunciato che Samsung Galaxy Ring sarà presto disponibile in due nuove misure più grandi (14 e 15) e saranno presto disponibili in altri 15 mercati a partire da febbraio portando il totale a 53.

L’anello intelligente di Samsung sarà dunque offerto in undici taglie, dalla 5 alla 15, e in tre colori: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold. Le nuove misure di Samsung Galaxy Ring saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 22 gennaio.

Samsung Health migliorerà la qualità del sonno con nuove funzionalità

La società fa sapere che sta anche aggiornando l’app Samsung Health per offrire funzionalità avanzate che aiutano l’utente a ottenere una sonno di una qualità ancora superiore.

Grazia a SmartThings, a breve Samsung Health potrà analizzare l’ambiente in cui dormiamo, valutando fattori come temperatura, umidità, qualità dell’aria e intensità della luce nella stanza.

Al mattino un report consiglierà come migliorare le condizioni dell’ambiente in cui si dorme e sarà possibile sfruttare SmartThings per regolare automaticamente le impostazioni della stanza in modo da creare l’ambiente ideale per un sonno ristoratore.

Inoltre l’app Samsung Health suggerirà l’orario ottimale per andare a letto in base alle abitudini, alle condizioni del sonno e alla routine dell’utente e fornirà approfondimenti pratici per dormire meglio considerando tutti questi fattori.

Infine, il nuovo tracker per la Mindfulness aiuterà a migliorare il benessere mentale dell’utente monitorando gli stati d’animo e offrendo esercizi di respirazione e meditazione.

Disponibile in Italia da settembre 2024, Samsung Galaxy Ring è il primo anello smart del produttore sudcoreano e punta a offrire tecnologia e sensori avanzati racchiusi in uno spazio decisamente più piccolo rispetto ad esempio agli smartwatch.