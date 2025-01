Durante il CES 2025, Google ha presentato importanti novità che promettono di rivoluzionare il mondo delle smart home. Grazie a una maggiore integrazione tecnologica e a nuovi standard di connettività, la gestione dei dispositivi smart diventa più semplice, veloce e affidabile, segnando un passo avanti verso una casa davvero connessa.

Home APIs e nuove funzionalità per i dispositivi smart

Una delle principali novità è il lancio delle Home APIs, strumenti che consentono alle aziende e agli sviluppatori di realizzare applicazioni sempre più integrate per la gestione dei dispositivi connessi. Grazie a queste API, produttori come Eve, Nanoleaf, LG e altri hanno già implementato funzioni avanzate nelle loro app, che consentono un controllo più immediato e completo dei dispositivi.

Durante il CES 2025, aziende come Hisense e Aqara hanno mostrato in anteprima come queste nuove tecnologie permettano di creare automazioni personalizzate, gestendo più dispositivi con un solo comando o adattandosi alle diverse esigenze quotidiane.

Connettività migliorata con Matter e Thread

Google ha investito molto nel miglioramento della connettività e dell’interoperabilità, fondamentali per una smart home realmente funzionale:

Supporto a Matter : Grazie all’integrazione del runtime di Google Home in oltre 40 milioni di dispositivi , tra cui Google Nest , Chromecast , Google TV su Android 14 e alcuni TV LG, è ora possibile controllare dispositivi compatibili con Matter senza bisogno di una connessione internet . Questo garantisce comandi più rapidi e affidabili.

: Grazie all’integrazione del runtime di Google Home in oltre , tra cui , , e alcuni TV LG, è ora possibile controllare dispositivi compatibili con Matter . Questo garantisce comandi più rapidi e affidabili. Espansione della tecnologia Thread: Con il nuovo chip Trinity, sviluppato in collaborazione con MediaTek, i dispositivi smart saranno più economici da produrre e più semplici da integrare in casa. Thread permette una comunicazione diretta tra dispositivi, aumentando la stabilità e riducendo i ritardi.

Queste novità rappresentano un passo avanti verso un ecosistema sempre più ampio e accessibile. Grazie alla collaborazione con aziende leader e all’adozione di standard universali come Matter, potremo potenzialmente beneficiare di una casa più connessa, dove dispositivi di marchi diversi lavorano insieme senza complicazioni. Su TuttoTech ne stiamo seguendo gli sviluppi, così come sul canale YouTube con la nostra ultima puntata su Matter e Thread.