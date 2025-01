POCO ha deciso di iniziare il 2025 con un annuncio che farà felici tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Il brand ha infatti presentato oggi una speciale edizione limitata del POCO X7 Pro (lanciato proprio oggi, assieme al fratello minore POCO X7, anche in Italia) dedicata a Iron Man, segnando la sua prima collaborazione globale con Marvel.

Arriva sul mercato globale POCO X7 Pro Iron Man Edition, l’edizione limitata che celebra l’eroe Marvel

Dopo il successo del POCO F6 Deadpool Limited Edition, lanciato esclusivamente in India lo scorso anno, l’azienda ha deciso di puntare su una distribuzione internazionale per questo nuovo modello che celebra uno degli eroi più amati dell’universo Marvel.

Il design del dispositivo è stato completamente ripensato per omaggiare Tony Stark e il suo alter ego corazzato. La scocca posteriore presenta elementi distintivi come il reattore arc di Iron Man, mentre la combinazione di rosso, nero e oro richiama perfettamente l’iconica armatura del supereroe. Anche il tasto di accensione è stato personalizzato in rosso per mantenere la coerenza estetica.

La cura per i dettagli si estende agli accessori: nella confezione di vendita troviamo un case protettivo trasparente che permette di ammirare il design del telefono e che presenta la firma di Tony Stark, cavi di ricarica rossi e persino uno strumento di estrazione della SIM personalizzato. L’interfaccia utente è stata anch’essa modificata per richiamare il tema Iron Man.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo mantiene le stesse specifiche del POCO X7 Pro standard, ma viene proposto nell’unica variante da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il prezzo di lancio è fissato a 399 dollari, anche se è disponibile un’offerta early bird a 369 dollari.

Specifiche tecniche di POCO X7 Pro: display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra con GPU Mali-G720

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel

batteria da 6000 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 90 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Le vendite sono partite oggi, 9 gennaio 2025, in diversi mercati internazionali, ma POCO ha sottolineato che le unità disponibili saranno limitate. Al momento, però, non ci sono informazioni su un eventuale arrivo in Italia.

Questa edizione speciale si inserisce in un trend sempre più diffuso di collaborazioni tra produttori di smartphone e franchise dell’intrattenimento, offrendo ai consumatori dispositivi che vanno oltre la mera funzionalità per diventare veri e propri oggetti da collezione. La scelta di Iron Man come soggetto della personalizzazione appare particolarmente azzeccata, considerando il legame tra l’alta tecnologia che caratterizza il personaggio e il settore degli smartphone.