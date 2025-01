Google Discover mostra un flusso di notizie che dovrebbero interessarci, che siano articoli di giornali online, video, previsioni del tempo, risultati sportivi e altro, in quanto si basa sulle nostre ricerche, sulle pagine che solitamente visitiamo e quindi sugli argomenti tipicamente di nostro interesse.

Naturalmente l’esperienza è personalizzabile in quanto è possibile nascondere determinate notizie, non mostrare più quelle di una specifica testata, sito Internet o argomento. Ora Google sta testando la nuova funzionalità Daily Listen che genera un podcast personalizzato della durata di cinque minuti che offre un riepilogo audio del nostro feed Discover. In pratica è qualcosa di simile alle panoramiche audio di NotebookLM, ma con caratteristiche dei podcast.

Google Discover sperimenta un podcast che riassume le notizie in 5 minuti

In base alla cronologia di Discover e alle nostre ricerche, Daily Listen sfrutterà l’intelligenza artificiale per creare un episodio di circa 5 minuti che fornisce una panoramica delle storie e degli argomenti che seguiamo. Attualmente il podcast appare nella home page dell’App Google tra la barra di ricerca e il feed Discover e toccandolo si avvia un’esperienza simile a un podcast, con tutte le funzionalità, i controlli di riproduzione, i timestamp e la possibilità di disattivare l’audio se si desidera solo leggere la trascrizione, oltre alla facoltà di manifestare il proprio gradimento.

In basso è possibile scorrere le “Storie correlate” corrispondenti a ciascuna sezione con la possibilità di “Cercare altro” con il player che passa alla modalità compatta in cima alla schermata. L’esperimento è in fase di lancio a partire da oggi e ci vorrà un giorno prima che il primo episodio del podcast venga generato, ma per ora il test è accessibile solo per gli utenti Android e iOS negli Stati Uniti.

Riassumendo i post di Discover in formato audio gli utenti potrebbero avere meno incentivi a navigare sui siti Web che forniscono le informazioni, con tutto quello che ne deriva, ma questa è una delle tante conseguenze dell’avvento dell’intelligenza artificiale.