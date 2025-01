Pebblebee è attualmente uno dei pochi produttori di localizzatori che supportano la rete Trova il mio dispositivo di Google, ma l’azienda vuole fare un passo in avanti, poiché intende lanciare nuovi localizzatori integrabili direttamente negli oggetti.

Questi nuovi tracker sotto forma di piccoli moduli cilindrici o sottili piastrine possono essere integrati in oggetti per i quali risulta più difficile sfruttare un tracker di oggetti tradizionale. In occasione del CES 2025 Pebblebee ha mostrato i tracker “Pin” incorporati nei manubri delle bici e nelle impugnature delle mazze da golf, oltre a un tracker “Plate” incorporato in un paio di sci.

Questi tracker hanno una maggiore autonomia rispetto ai tracker per oggetti più piccoli, ma non sono progettati per essere aggiunti in un secondo momento. I tracker sono basati sulla piattaforma Universal di Pebblebee, pertanto funzionano sia con la rete “Trova il mio” di Apple che con la rete “Trova il mio dispositivo” di Google.

Pebblebee offre nuovi tracker integrabili in molti oggetti

L’obiettivo di Pebblebee è quello di collaborare con altri produttori che potrebbero offrire questi tracker come componente aggiuntivo. Le aziende potrebbero offrire l’integrazione di un localizzatore di oggetti per diversi casi d’uso, dai manubri delle bici ai bagagli e all’elettronica personale.

Incorporando uno dei due fattori di forma disponibili, le aziende potrebbero fornire funzionalità di tracciamento ai clienti con tempi di integrazione misurabili in settimane e non in anni. Pebblebee punta a lanciare questa soluzione nel 2025, ma per ora non sono stati annunciati dettagli in merito a quali marchi potrebbero essere interessati.