In queste settimane il team di sviluppatori di Samsung è impegnato nel lavoro di ottimizzazione di One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, basata su Android 15, che farà il suo esordio ufficiale sulla serie Samsung Galaxy S25, per poi sbarcare anche sugli altri device della gamma Galaxy.

Tra le applicazioni più popolari del colosso coreano vi è anche Voice Recorder, che già dallo scorso anno mette a disposizione degli utenti delle funzioni di trascrizione e riassunto basate sull’intelligenza artificiale.

E proprio con riferimento ai riassunti, pare che sia in programma un importante miglioramento.

Samsung Voice Recorder prepara i riassunti anche per le chiamate

Al momento la funzione dei riassunti di Voice Recorder può essere sfruttata soltanto per le registrazioni vocali mentre le chiamate sono escluse, cosa che potrebbe presto cambiare.

Almeno ciò è quanto emerge dall’analisi del codice della versione 21.5.70.78 di Voice Recorder, nella quale sono state scovate alcune stringhe piuttosto interessanti:

<string name=”app_name_assist_summary_with_call_recording”>Transcribe voice and call recordings into text, then summarize them for easy review.</string>

<string name=”summary_setting_description_1_call_recording_setting_common”>Use AI to automatically create summaries of voice and call recordings.</string>

<string name=”settings_recorder_assist_notice_2_for_call_recording_setting_global”>Call and voice recordings need to be transcribed before they can be summarized. When you summarize recordings, their transcripts will be processed online unless Process data only on device is turned on. Samsung won’t store this data after processing.</string>

<string name=”summary_setting_description_2_call_recording_setting_global”>When you summarize calls and voice recordings, their transcripts, including any sensitive data in them, will be processed but not stored by Samsung.</string>

<string name=”transcription_assist_description_call_recording_transcript_setting_support”>Use AI to transcribe, summarize, and translate voice and call recordings.</string>

In pratica, gli utenti dovranno prima creare una trascrizione della chiamata per consentire al sistema di elaborare un riassunto del suo contenuto.

Il sistema prevede che tale elaborazione avvenga online ma gli utenti avranno la possibilità di impostare manualmente un’apposita opzione per impedire che ciò si verifichi e abilitare l’elaborazione solo sul dispositivo. Ad ogni modo, Samsung rassicura gli utenti che i dati elaborati non verranno memorizzati dall’azienda.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Samsung per scoprire quando questa nuova funzione di Voice Recorder verrà messa a disposizione degli utenti.