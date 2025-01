In attesa dell’evento di lancio ufficiale, in programma per il 22 gennaio, gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 continuano ad essere al centro di un costante flusso di indiscrezioni e apparizioni in Rete, tanto che il colosso coreano potrebbe avere qualche difficoltà nel riuscire a stupire gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori.

In questi mesi, infatti, abbiamo avuto modo di scoprire praticamente tutte le principali caratteristiche dei nuovi smartphone di Samsung, oltre che quello che dovrebbe essere il loro design, senza tralasciare le dimensioni e le funzionalità software che verranno implementate con l’interfaccia One UI 7.

Un altro colore di Samsung Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra

Nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete alcune immagini che ci mostrano Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra in una cover trasparente Spigen Crystal Flex, grazie alla quale possiamo avere non solo la conferma del loro design ma anche un’anteprima di una colorazione.

In particolare, quella del modello Plus dovrebbe essere chiamata Icy Blue mentre quella della variante Ultra potrebbe essere lanciata come Titanium Blue. Iniziamo dalle immagini relative a Samsung Galaxy S25+:

Queste, invece, sono le immagini relative al modello Ultra:

Ciò che risalta in particolar modo da queste immagini è il grande lavoro compiuto dagli ingegneri del colosso coreano per riuscire a ridurre ai minimi termini le cornici attorno al display di entrambi i modelli.

Inoltre, queste immagini ci mostrano anche un anello in stile MagSafe sul retro di entrambi i dispositivi, a conferma delle indiscrezioni secondo cui il colosso coreano avrebbe deciso di adottare un sistema di ricarica wireless magnetica per la sua serie di punta (pare che ciò avverrà attraverso l’utilizzo di un accessorio esterno), caratteristica fino a questo momento non implementata dal produttore per problemi di interferenze con S Pen.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S25 che, ne siamo certi, non si faranno attendere.