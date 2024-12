POCO ha recentemente confermato la presentazione ufficiale dei suoi nuovi smartphone di fascia media, rispettivamente POCO X7 e X7 Pro, per il prossimo 9 gennaio. Nel mentre, la compagnia ha pubblicato due immagini ufficiali che svelerebbero il design dei due nuovi modelli di smartphone: scopriamole insieme nel dettaglio.

POCO X7 e X7 Pro: design e specifiche tecniche attese

Da quanto si evince dalle due immagini ufficiali sopracitate, POCO X7 e X7 Pro mostrano due design piuttosto distinti nell’aspetto, con diverse sezioni in nero e giallo in corrispondenza del lato posteriore. Entrambi i nuovi modelli di smartphone sono equipaggiati da un sensore principale da 50 megapixel dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine, con una differenza piuttosto sostanziale: POCO X7 presenta infatti un modulo fotocamere composto da tre sensori, a differenza del modello Pro che ne presenterà due, allineati in verticale.

Non conosciamo ancora le specifiche tecniche ufficiali dei rispettivi modelli, ma secondo i rumor POCO X7 presenterà diversi aspetti in comune con REDMI Note 14 Pro, a differenza di POCO X7 Pro che sarà verosimilmente basato su REDMI Turbo 4, il cui lancio sul mercato cinese è previsto per il prossimo 2 gennaio.

Sulla base di questo possiamo verosimilmente aspettarci il chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra per POCO X7, e MediaTek Dimensity 8400-Ultra che verrà montato su POCO X7 Pro. Per fare un rapido confronto con la precedente generazione, POCO X6 montava un processore Snapdragon 7s Gen 2, a differenza di POCO X6 Pro che presentava invece il chip Dimensity 8300-Ultra.

Ai due modelli sopracitati si aggiungerebbe poi POCO X7 Neo, modello di smartphone entry-level facente parte della stessa serie, di cui non conosciamo ancora la data d’uscita. Le specifiche tecniche di POCO X7 e POCO X7 Pro verranno divulgate senz’ombra di dubbio il prossimo 9 gennaio, in occasione della presentazione ufficiale vera e propria. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da POCO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nei prossimi giorni.