Presentato all’inizio di questo mese, Huawei Mate XT Ultimate è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati nel 2024, ciò soprattutto per il suo particolare form factor: si tratta, infatti, del primo modello al mondo a poter vantare un design “tri-fold”.

Ebbene, adesso il nuovo smartphone di Huawei può contare anche su una speciale versione super lussuosa, realizzata da Caviar, azienda specializzata nella personalizzazione di telefoni “normali” con l’utilizzo di materiali preziosi.

Caviar lancia la versione di lusso di Huawei Mate XT Ultimate

Prima di proseguire, ricordiamo le principali caratteristiche dello smartphone di Huawei (la scheda tecnica completa la trovate qui):

display OLED LTPO flessibile da 6,4 pollici (2.232 × 1.008 pixel) / 7,9 pollici (2.232 × 2.048 pixel) / 10,2 pollici (2.232 × 3.184 pixel) con high-frequency PWM dimming a 1.440 Hz e touch sampling rate a 240 Hz

16 GB di RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB di memoria di archiviazione

fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (OIS, apertura variabile f/1.4 – f/4.0), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (apertura f/2.2) e teleobiettivo periscopico da 12 megapixel (zoom 5,5x, OIS, apertura f/3.4)

fotocamera frontale da 8 megapixel (apertura f/2.2)

batteria da 5.600 mAh (ricarica rapida via cavo a 66 W e wireless a 50 W)

dimensioni: 156,7 x 73,5 x 12,8 mm (chiuso) e 156,7 x 219 mm x 3,6 mm (aperto)

peso 298 grammi

La versione di Huawei Mate XT Ultimate personalizzata da Caviar fa parte della collezione Rich Colors ed è disponibile in due varianti, Black Dragon e Gold Dragon: la prima è rivestita in pelle di coccodrillo nera ed è impreziosita da dettagli placcati in oro mentre la seconda è interamente ricoperta d’oro 24 carati con una speciale trama.

Caviar ha reso noto che realizzerà soltanto 88 modelli per ciascua variante, con prezzi a partire da 12.770 dollari per la Black Dragon (256 GB) e da 14.500 dollari per la Gold Dragon (256 GB).

Ricordiamo che al momento Huawei Mate XT Ultimate è un’esclusiva del mercato cinese mentre per il lancio a livello globale ci sarà da avere pazienza sino al 2025.