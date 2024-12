Anker continua a spingere forte sui prodotti per la ricarica e nelle ultime settimane ha lanciato nuovi caricabatterie rapidi e soprattutto nuove dock di ricarica capaci di venire incontro alle esigenze della maggior parte degli utenti. E fra loro ce ne sono tre che, secondo noi, meritano un’attenzione particolare, non solo per il rapporto qualità-prezzo ma anche per la qualità con cui sono fatti e la quantità di possibilità di ricarica che offrono.

Anker Prime 100W GaN Wall Charger

Partiamo col più semplice e comune dei tre e cioè con un caricabatterie da parete. Lui all’apparenza potrebbe sembrare che non abbia nulla di particolare, soprattutto guardando le sue dimensioni minute, invece possiede tutte le ultime tecnologie di Anker, compresi i sistemi per una ricarica sicura, la ricarica rapida, tre porte di ricarica, di cui una USB-A e due USB-C, la possibilità di chiudere la spina e la capacità di erogare una potenza di ricarica fino a 100 Watt. Di listino costa 88 euro, ma si trova su Amazon a poco più di 50 euro.

Anker Prime Charging Docking Station

Lei è la regina delle dock di ricarica e questo perché in giro non ce n’è un’altra come lei, né per funzioni e né per dimensioni. È piccola, veramente piccola, ricorda abbastanza un computer desktop, arriva a 160 Watt e al suo interno ha tutto quello che potrebbe passarvi per la testa e che potrebbe servirvi utilizzando una televisione, un monitor, un computer, uno smartphone o un qualsiasi altro dispositivo tecnologico. Lei, udite udite, è una dock 14 in 1 e cioè che vi dà la possibilità di avere fino a 14 connessioni, fra video, audio, internet e di ricarica; nello specifico, include due porte USB-C fino a 10 Gbps, due porte USB-C fino a 100 Watt, una porta USB-A fino a 10 Gbps, una porta USB-A fino a 12 Watt, una porta audio da 3,5 mm, una porta ethernet fino a 1 Gbps, tre porte USB-A fino a 480 Mbps, due porte HDMI 2.0 con supporto video 4K a 60 Hz e una porta USB-C upstream. Poi, perché non è finita qui, include un piccolo display frontale per visualizzare l’attività delle porte, video, audio, internet e di ricarica, con svariate informazioni fra le quali ci si può muovere utilizzando un tasto a pressione posto sulla superficie superiore. Non costa poco, è vero, però con lei non c’è più bisogno di decine di cavi, di adattatori e di fili sparsi in giro perché contiene tutto quello che potrebbe servirvi e quindi può valerne assolutamente la pena; il suo prezzo di listino è di 199,99 euro, però su Amazon è venduta a 149,99 euro.

Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaNPrime)

E per finire la principessa delle dock di ricarica, che viene subito dopo quella di sopra. Lei è piccolissima, solida e con ben 6 porte di ricarica sparse sulla superficie laterale, di cui 4 USB-C e 2 USB-A, capaci di erogare in totale una potenzia di ricarica, pensate un po’, fino a 250 Watt. Anche lei, come gli altri prodotti sopra, include le ultime tecnologie di Anker, anche in termini di sicurezza, come GaN Prime, ActiveShield 3.0 e PowerIQ 4.0, ma soprattutto include un piccolo display con cui visualizzare le info sulle porte di ricarica, usando una rotellina a pressione posta lateralmente, e il Wi-Fi; ebbene sì, lei si collega allo smartphone tramite Bluetooth e Wi-Fi e consente dall’applicazione dedicata di visualizzare le info sulla ricarica, di impostare vari parametri di ricarica, delle porte e del display, di aggiornare il firmware, di accendere/spegnere porte di ricarica (anche automaticamente) e di fare varie altre cosette utili a distanza. Costa 159,99 euro di listino, ma come gli altri prodotti è venduta a meno su Amazon e quindi è acquistabile a 127,99 euro.