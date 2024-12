Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.26.18.

Una comoda novità spunta su WhatsApp Beta

Tra le novità a cui il team di WhatsApp sta lavorando ve ne sono alcune volte a migliorare i canali e l’ennesima conferma in tal senso ci arriva dalla versione 2.24.26.18 beta per Android.

Grazie a tale release, infatti, scopriamo che tra le funzionalità che potrebbero essere messe presto a disposizione di tutti gli utenti vi è anche quella che consente di mettere una stella agli aggiornamenti dei canali.

Al momento WhatsApp non offre agli utenti la possibilità di contrassegnare gli aggiornamenti dei canali con una stella, funzionalità disponibile soltanto per i messaggi condivisi in chat individuali e di gruppo.

Pare, tuttavia, che tale possibilità sarà presto estesa ai canali, in modo da consentire agli utenti di salvare aggiornamenti specifici per un facile accesso in un momento successivo (i contenuti “stellati” potranno essere recuperati rapidamente, senza la necessità di scorrere l’intera cronologia del canale).

C’è da precisare che per poter contrassegnare con una stella gli aggiornamenti di un canale è necessario seguirlo e, se si smette di seguire un canale, tutti i suoi aggiornamenti verranno rimossi dall’elenco dei contenuti contrassegnati con stelle.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di WhatsApp per scoprire quando tale novità sarà implementata per tutti.

