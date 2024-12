Niagara Launcher si aggiorna con il Winter Update, che porta con sé una novità, importanti aggiornamenti a livello aziendale e una funzionalità richiesta da molto tempo. Scopriamo insieme cosa introduce l’update invernale di uno dei più apprezzati launcher per Android a disposizione sul Google Play Store.

Le novità del nuovo aggiornamento di Niagara Launcher

Le applicazioni sullo smartphone sono “progettate” per tenere incollati gli utenti, e anche un rapido controllo può trasformarsi in ore di scorrimento o in visione di video su YouTube che a conti fatti fanno perdere un sacco di tempo. Per questo esistono i timer per le app (tramite servizi integrati oppure tramite le funzioni di Benessere digitale degli smartphone stessi), ma come spiegato da Peter Huber di Niagara, non sempre possono fare al caso nostro: può capitare ad esempio di dover visualizzare un lungo video su YouTube per lavoro (o magari qualche tutorial) e quindi di esaurire il tempo indicato nel timer di utilizzo, senza poter vedere altro per svago durante la serata.

A questo si può rimediare “imbrogliando il timer” e aggiungendo del tempo, ma questo può iniziare a creare un’abitudine poco sana. Allora lo sviluppatore ha pensato a Usage Breaker, una nuova funzione sperimentale di Niagara Pro che rende più consapevoli gli utenti del tempo trascorso sulle app e che mira a ridurre il tempo indesiderato passato davanti allo schermo.

Permette di selezionare tutte le app che a volte vengono utilizzate più di quanto si vorrebbe (come YouTube ad esempio); dopo aver trascorso un po’ di tempo nell’app, viene inviato un promemoria sulla durata della sessione corrente, incoraggiando l’utente a pensarci senza interrompere in sé l’attività. La funzione si differenzia dai normali timer perché si concentra sul creare consapevolezza e ricorda di fare delle pause, dando priorità ad altre attività anziché bloccare l’utilizzo.

A livello aziendale, ci sarà un grosso cambiamento: finora il team ha lavorato su Niagara Launcher parallelamente agli studi, ma tutti li concluderanno nel prossimo futuro. Grazie al supporto e ai quasi 10 milioni di download, il lavoro diventerà a tempo pieno: con questo passaggio il team ha dovuto traslocare da un seminterrato a un ufficio vero e proprio, spendendo di più per veri stipendi e per soddisfare nuovi requisiti legali e operativi.

Per supportare tutto questo, ci sarà un aumento dei prezzi per Niagara Pro, ma solo per i nuovi clienti. I prezzi attuali rimarranno disponibili fino alla fine di gennaio 2025. In ogni caso, gli acquisti a vita non saranno interessati da variazioni di prezzo e gli abbonamenti in corso continueranno a rinnovarsi al prezzo iniziale.

Chiudiamo con la già accennata funzionalità bonus. Con il periodo di Natale e dei regali, molti riceveranno o acquisteranno un nuovo smartphone Android, e questo richiederebbe di configurare di nuovo la schermata iniziale da zero: la bella notizia è l’arrivo della funzione di Backup, sia sulla versione gratuita sia in quella Pro (nella nuova sezione dedicata all’interno delle impostazioni avanzate). Con questa sarà possibile creare un file da inviare facilmente al nuovo dispositivo. La funzione è ancora in anteprima e non include tutto, ma il team ci sta lavorando e prevede passi avanti nei prossimi mesi.

L’aggiornamento di Niagara Launcher è in distribuzione e raggiungerà tutti gli utenti entro le prossime settimane. Per verificare potete seguire il badge qui in basso. Se non avete pazienza e volete scaricare subito il Winter Update potete aderire al programma beta.