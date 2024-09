Volete dare una rinfrescata alla vostra schermata home (e non solo) e non volete limitarvi a cambiare le icone scaricando un nuovo icon pack? La soluzione che potrebbe fare al caso vostro è Niagara Launcher, un particolare launcher per Android dall’ampia compatibilità, che consente di modificare radicalmente la schermata iniziale di smartphone e tablet. Oggi vi mostriamo più da vicino come funziona e quali sono le sue peculiarità, in modo da farvi capire se possa costituire la scelta giusta per i vostri gusti.

Diamo un’occhiata più da vicino a Niagara Launcher e alla sua “cascata”

Niagara Launcher è uno dei launcher più apprezzati a disposizione sul Google Play Store, soprattutto da coloro che amano la personalizzazione e desiderano dare una rinfrescata al modo di utilizzare lo smartphone o il tablet. L’app può facilitare l’utilizzo del telefono a una sola mano indipendentemente dalla diagonale del display, mettere a disposizione quello che serve quando serve, eliminare la (a volte) tediosa ricerca di app all’interno del drawer e tanto altro. Agli inizi il launcher poteva risultare forse un po’ “troppo” minimal, ma nel corso degli anni sono arrivati tanti miglioramenti e tante funzionalità aggiuntive che lo hanno reso molto più completo.

Con Niagara Launcher la schermata si trasforma in una sorta di elenco di applicazioni a “cascata” (da qui il nome): nella parte superiore possono essere bloccate le applicazioni preferite o quelle più utilizzate, mentre scorrendo l’elenco attraverso la particolare “onda” nella parte destra (personalizzabile ed eventualmente a scomparsa) si possono raggiungere tutte le varie applicazioni sfruttando l’ordine alfabetico. Eventuali notifiche possono essere visualizzate subito al di sotto del nome dell’app, in modo da offrirne un’anteprima (la funzione è attivabile nelle impostazioni).

Il launcher offre eventualmente alcune gesture, che possono consentire di accedere più rapidamente ad alcune funzioni, come ad esempio la ricerca (che avviene tra le app ma anche sul web, volendo), ma si può configurare anche un pulsante flottante per eseguire azioni specifiche o aprire applicazioni. Non mancano i widget di Niagara, tra i quali possiamo trovare il meteo, il calendario (con gli eventi imminenti), l’orologio, la musica, lo stato della batteria e ovviamente i vari widget personalizzati.

Le impostazioni di Niagara si dividono principalmente in due sezioni: all’interno di Funzionalità abbiamo la possibilità di personalizzare widget, notifiche, app nascoste, app di musica (da mostrare quando le cuffie o gli altoparlanti vengono connessi), cartelle e pop-up, ricerca, pulsante Niagara (per le già citate azioni rapide) e non solo; nella sezione Aspetto ci sono invece le impostazioni relative alle icone (tra icon pack e dimensioni), agli sfondi (ce ne sono più di 100 realizzati appositamente per il launcher), al carattere e non solo. In tutto questo non manca la personalizzazione offerta dal Material You, pure sulle versioni di Android più vecchie: basta impostare uno sfondo per far sì che il launcher si adatti immediatamente e automaticamente ad esso, andando a “pescare” i colori dal wallpaper (attivando la relativa impostazione).

Scaricare e installare Niagara Launcher

Niagara Launcher è disponibile gratuitamente sul Google Play Store, ma potete scegliere di supportare gli sviluppatori acquistando la versione Pro: entrambe le versioni sono prive di pubblicità, ma quest’ultima mette a disposizione diverse funzionalità aggiuntive, come pacchetti di icone, funzione Icon Assistant, font e orologi personalizzati, widget per calendario e meteo, widget impilabili, pop-up (per app, scorciatoie, notifiche e widget), funzione doppio-tap per spegnere lo schermo, possibilità di nascondere la barra di stato, app musicali che appaiono in automatico e non solo.

La versione Pro di Niagara Launcher costa 9,99 euro all’anno, oppure 29,99 euro una tantum. Prima di decidere se acquistarla o meno potete liberamente provare la versione gratuita, scaricandola seguendo il badge qui in basso. L’app risulta compatibile con smartphone e tablet dotati di almeno Android 5.0 Lollipop.