In Rete si continuano a susseguire senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S25, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma per il prossimo mese.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi attende con impazienza di scoprire quali sorprese il colosso coreano abbia in serbo per i suoi modelli di punta del 2025 è arrivato dal popolare leaker Evan Blass (noto anche come evleaks), che su X si è soffermato in particolare su quelle che dovrebbero essere le colorazioni ufficiali.

I presunti colori della serie Samsung Galaxy S25

Samsung è solita lanciare per i suoi vari smartphone diverse colorazioni, affiancando a quelle più classiche e serie (nera, grigia e bianca) alcune opzioni più vivaci e con la serie Samsung Galaxy S25 questo trend proseguirà.

A dire del leaker, la versione base e quella Plus dovrebbero condividere le colorazioni, che dovrebbero essere le seguenti:

Blue Black

Coral Red

Icy Blue

Mint Navy

Pink Gold

Silver Shadow

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S25 Ultra, le colorazioni disponibili dovrebbero essere le seguenti:

Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Jade Green

Titanium Jet Black

Titanium Pink Gold

Titanium Silver Blue

Titanium White Silver

C’è da precisare che non tutte queste colorazioni potrebbero essere disponibili da subito al lancio e che alcune potrebbero essere riservate in esclusiva a mercati selezionati. Con il passare dei mesi, inoltre, Samsung potrebbe decidere di lanciare ulteriori varianti cromatiche, così da rendere ancora più ardua per gli utenti l’impresa di decidere quale colore scegliere.

Per sapere se queste colorazioni saranno effettivamente quelle su cui Samsung ha deciso di puntare non ci resta altro da fare che attendere il prossimo mese.