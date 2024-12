I dati che Google utilizza per il suo servizio di navigazione Google Maps provengono da varie fonti, non solo dalle sue Google Car che di tanto in tanto si vedono in giro.

Nel tentativo di migliorare ulteriormente l’accuratezza dei dati di Google Maps e mantenerli aggiornati, Google utilizza anche i filmati delle dash cam degli automobilisti.

Google rende noto che utilizza i filmati delle dash cam in circolazione per per aggiornare i dati stradali, compresi i segnali dei limiti di velocità.

La pagina di supporto di Google riporta che i filmati delle dash cam vengono estratti solo dai partner Geopost Vision, che offre servizi di spedizione, e Nextbase, principale produttore di dashcam nel Regno Unito. Nelle pagine collegate le due aziende fanno riferimento solo al Regno Unito.

Google Maps raccoglie i dati stradali dalle dash cam in circolazione

Google afferma che i dati vengono estratti dai filmati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e poi eliminati nel rispetto della privacy dei conducenti.

Il colosso di Mountain View afferma che non pubblica queste immagini e aggiunge che i filmati vengono richiesti solo dalle aree in cui sono necessari aggiornamenti delle mappe. Questa iniziativa sembra dunque tutelare la privacy degli automobilisti.

Questo metodo dovrebbe aiutare Google Maps a mantenere aggiornati i dati stradali cruciali come i limiti di velocità, ma al momento non sappiamo se Google intenda o meno espandere questa iniziativa ad altre regioni.

Recentemente Google Maps ha iniziato a mostrare le segnalazioni degli utenti di Waze in modo che gli utenti possano confermarle durante la navigazione.