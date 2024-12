Tra i tanti servizi offerti da Google agli utenti mobile Google Maps è senza dubbio uno dei più popolari, tanto da essere divenuto per molti quasi indispensabile per tutte le attività quotidiane, da quelle lavorative a quelle personali.

Il successo di Google Maps dipende in gran parte dal continuo lavoro del suo team di sviluppatori volto al miglioramento della piattaforma, che si arricchisce di sempre nuove funzionalità, capaci di garantire agli utenti un’esperienza via via più ricca.

Google Maps e Waze uniscono le forze per le segnalazioni

Nei mesi scorsi il colosso di Mountain View ha annunciato che Google Maps avrebbe mostrato i report di Waze, in modo tale che gli utenti potessero confermarli durante la navigazione, aggiungendo che l’app avrebbe mostrato la fonte della segnalazione.

Ebbene, pare che il team di Google abbia dato il via all’implementazione di tale novità, almeno ciò è quanto suggerisce il seguente screenshot, condiviso nelle scorse ore da un utente su Reddit:

L’avviso in questione segnala la presenza di un posto di blocco della polizia più avanti, aggiungendo che il report proviene dalla community di Waze. L’app. inoltre, chiede se il posto di blocco è ancora presente.

Questo avviso scompare automaticamente dopo qualche secondo e nell’angolo in alto a destra viene mostrato un conto alla rovescia.

Senza dubbio la condivisione della segnalazione degli incidenti tra i due servizi finisce per rendere entrambe le applicazioni più ricche anche se i vantaggi maggiori dovrebbero essere quelli di Waze, che può contare su una community decisamente più piccola.

Nel corso dei prossimi giorni questa funzionalità dovrebbe essere estesa ad altri utenti. Basta avere un po’ di pazienza.