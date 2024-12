Manca sempre meno al lancio di Samsung Galaxy S25, la prossima serie top di gamma della compagnia coreana che comprende rispettivamente i modelli standard, Plus e Ultra. Nonostante siano previsti numerosi cambiamenti interni, alcune specifiche potrebbero rimanere piuttosto simili alla serie precedente, Samsung Galaxy S24: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S25: nessuna novità per i tagli di memoria

L’utente Arsène Lupin sul social network X avrebbe infatti svelato le possibili configurazioni per la memoria interna di Samsung Galaxy S25 disponibili al lancio. Con un po’ di sorpresa, il modello base di Samsung Galaxy S25 potrebbe dunque partire ancora una volta da 128 GB di memoria interna, seguito dall’opzione da 256 GB di memoria, in linea quanto fatto l’anno scorso.

I rimanenti modelli, Samsung Galaxy S25 Plus e Samsung Galaxy S25 Ultra, presenteranno rispettivamente tagli da 256 GB, 512 GB e 1 TB di memoria, quest’ultimo esclusivo del modello Ultra. Ricordiamo che nel caso del modello Ultra, la configurazione base da 256 GB di memoria interna offrirà 12 GB di RAM, al contrario delle rimanenti da 16 GB, esattamente come successo con Samsung Galaxy S24 Ultra.

Vi ricordiamo che il lancio della nuova serie Samsung Galaxy S25 è previsto entro il mese di gennaio 2025, con una presentazione ufficiale in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked pochi giorni prima. È bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici speculazioni, che dovranno dunque trovare una conferma ufficiale proveniente dalla compagnia produttrice. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.