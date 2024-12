La scorsa settimana Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra hanno ricevuto la patch di sicurezza di dicembre 2024 con l’aggiornamento beta della One UI 7 basata su Android 15.

Ora Samsung ha rilasciato un aggiornamento separato con solo la patch di sicurezza per i dispositivi con Android 14 e One UI 6.1.1., tra cui Samsung Galaxy S24 FE che non è idoneo per il programma beta One UI 7.

Per Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra l’aggiornamento è in fase di distribuzione in Corea con numero di build S92xNKSS5AXKA e S24 FE lo riceverà in Europa con il numero di build S721BXXS3AXK6.

La serie Samsung Galaxy S24 ottiene l’aggiornamento di sicurezza di dicembre

Samsung sta attualmente testando Android 15 e la One UI 7 sulla serie Galaxy S24, quindi è improbabile che miglioramenti all’esperienza utente e nuove funzionalità arriveranno su questi dispositivi prima che l’aggiornamento ufficiale One UI 7.0 sia pronto per essere distribuito.

Per verificare la presenza dell’ultimo aggiornamento sul vostro smartphone della serie Galaxy S24 è sufficiente andare in Impostazioni » Aggiornamento software e toccare Scarica e installa se l’update è disponibile.

Se vi interessa abbiamo realizzato una guida su come installare la One UI 7.0 Beta sui dispositivi Samsung Galaxy S24.