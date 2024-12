Prende il via quest’oggi una nuova promozione natalizia pensata per la casa: stiamo parlando delle offerte di Natale di ECOVACS, che arrivano a distanza di qualche giorno dalla conclusione delle proposte del Black Friday. I nuovi sconti consentono di risparmiare fino a 400 euro sulla gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti: andiamo a scoprire insieme le offerte più interessanti disponibili in questi giorni.

Sono arrivate le offerte di Natale ECOVACS

Che si tratti di fare un bel regalo a qualcuno vicino a noi oppure a noi stessi, le offerte ECOVACS permettono di andare a risparmiare non solo tempo per le pulizie di casa, ma anche per quanto riguarda il portafoglio. La promozione natalizia del noto brand è valida da oggi, 9 dicembre, fino al 31 di questo stesso mese, e consente di approfittare di ribassi fino al 40% su alcuni dei principali prodotti della gamma.

A guidare gli sconti abbiamo ECOVACS DEEBOT T30 Pro Omni, robot aspirapolvere e lavapavimenti con mini stazione automatica autopulente e pulizia adattiva dei bordi TruEdge: offre 11.000 Pa di aspirazione e tecnologia ZeroTangle Anti-Tangle per evitare di attorcigliare capelli e peli. Il prezzo di listino recita 999 euro, ma fino al 31 dicembre potete portarvelo a casa in offerta a 599 euro in varie colorazioni.

Per chi ha bisogno di ancora più potenza c’è ECOVACS DEEBOT X5 Omni, robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione all-in-one: arriva a 12.800 Pa e offre tecnologia TrueDetect3D 3.0, con luce strutturata e algoritmi avanzati di imaging 3D per scansionare con precisione ed evitare gli ostacoli in tempo reale, pulizia adattiva dei bordi TruEdge e ZeroTangle Anti-Tangle per capelli e peli. Il robot ha un prezzo consigliato di 1099 euro, ma con le offerte di Natale potete acquistarlo a 799 euro.

Anche se volete spendere meno, le offerte in casa ECOVACS non mancano con la gamma N: in sconto abbiamo pure ECOVACS DEEBOT N30 Pro Omni, ECOVACS DEEBOT N20 Pro Plus ed ECOVACS DEEBOT N20 Plus, robot aspirapolvere e lavapavimenti dal prezzo di listino più abbordabile. N30 Pro Omni propone un’aspirazione fino a 10.000 Pa, unita alla tecnologia anti-groviglio ZeroTangle 2.0, a TruEdge Adaptive Edge Mopping e alla stazione Omni con lavaggio ad acqua calda e asciugatura ad aria calda. Gli altri due modelli, N20 Pro Plus e N20 Plus, si “fermano” a 8000 Pa, ma possono comunque contare sulla tecnologia Zero Tangle e su ECOVACS PureCyclone, che garantisce un tasso di separazione della polvere del 95%.

N30 Pro Omni, N20 Pro Plus e N20 Plus sono stati lanciati a rispettivamente 699 euro, 499 euro e 399 euro, ma con le offerte di Natale ECOVACS potete acquistarli con uno sconto tra il 21 e il 30%: si scende infatti a 549 euro (N20 Pro Omni), 349 euro (N30 Pro Plus) e 299 euro (N20 Plus).

In offerta ci sono anche ECOVACS DEEBOT N20, il meno costoso della serie, e l’utile ECOVACS WINBOT W2 Omni: il primo è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza di aspirazione fino a 8000 Pa, sistema di lavaggio OZMO e pianificazione intelligente TrueMapping, il secondo un robot lavavetro con stazione multifunzione e rilevamento intelligente dei bordi. Quest’ultimo dispone di un sistema di pianificazione smart WIN-SLAM 4.0 e si adatta a tutti i tipi di finestre (fino a 110 minuti di utilizzo con una sola carica).

ECOVACS DEEBOT N20 ha un prezzo di listino di 299 euro, ma fino a fine mese potete portarvelo a casa a 239 euro, con uno sconto del 20%. ECOVACS WINBOT W2 Omni viene invece proposto con uno sconto di 50 euro, che consente l’acquisto a 549 euro (invece di 599 euro).

Informazione Pubblicitaria