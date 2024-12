La ricarica wireless è una funzionalità spesso ambita ma, solitamente, esclusiva dei dispositivi di fascia alta o al più medio-alta. Tuttavia, in questo 2024, due smartphone in particolare dimostrano che è possibile trovare questa caratteristica anche a prezzi contenuti. Stiamo parlando di Motorola Moto G75 5G e di Motorola Edge 50 Neo, entrambi interessanti perché offrono un rapporto qualità-prezzo competitivo e si distinguono per alcune peculiarità che li rendono adatti a diverse esigenze. Si trovano in queste ore in offerta per cui vale assolutamente la pena considerarli.



Motorola Moto G75 5G: per chi vuole risparmiare il più possibile

Motorola Moto G75 5G è uno smartphone che punta a consolidarsi come lo smartphone con ricarica wireless più economico del mercato. Non tralascia però altri aspetti e proprio per la sua fascia di prezzo risulta decisamente equilibrato. Le sue specifiche tecniche principali:

Display : pannello LCD da 6,78 pollici Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. Pur non essendo un OLED, offre una buona resa visiva e un’esperienza fluida.

: pannello LCD da 6,78 pollici Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. Pur non essendo un OLED, offre una buona resa visiva e un’esperienza fluida. Performance : processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, accoppiato con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, ideale per l’uso quotidiano e l’archiviazione di grandi quantità di dati.

: processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, accoppiato con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, ideale per l’uso quotidiano e l’archiviazione di grandi quantità di dati. Fotocamere : tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP, supportata da un sensore ultragrandangolare e macro. La fotocamera anteriore da 16 MP garantisce selfie di qualità.

: tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP, supportata da un sensore ultragrandangolare e macro. La fotocamera anteriore da 16 MP garantisce selfie di qualità. Batteria e ricarica : capacità di 5000 mAh, compatibile con ricarica rapida da 30W e ricarica wireless.

: capacità di 5000 mAh, compatibile con ricarica rapida da 30W e ricarica wireless. Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di Motorola Moto G75.

Pur essendo più conservativo il Motorola Moto G75 5G si presenta come una scelta affidabile per chi cerca un dispositivo con prestazioni equilibrate a un prezzo competitivo. Il suo prezzo di listino è di 279€ ma in queste ore si trova in offerta a 218€.

Motorola Edge 50 Neo: completezza a un prezzo accessibile

Il secondo smartphone più economico con ricarica wireless è Motorola Edge 50 Neo che alza l’asticella, offrendo un’esperienza più completa, in particolare nel comparto fotografico e nella qualità del display. Tra le sue principali caratteristiche troviamo:

Display : pannello OLED LTPO da 6,4 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz. L’OLED garantisce colori vivaci e neri profondi, per un’esperienza visiva superiore;

: pannello OLED LTPO da 6,4 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz. L’OLED garantisce colori vivaci e neri profondi, per un’esperienza visiva superiore; Prestazioni : processore MediaTek Dimensity 7300, con opzioni di 8 o 12 GB di RAM e una memoria interna da 256 o 512 GB;

: processore MediaTek Dimensity 7300, con opzioni di 8 o 12 GB di RAM e una memoria interna da 256 o 512 GB; Fotocamere : sistema avanzato con sensore principale da 50 MP con tecnologia Ultra Pixel, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3x, che lo rendono una scelta più interessante per gli amanti della fotografia;

: sistema avanzato con sensore principale da 50 MP con tecnologia Ultra Pixel, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3x, che lo rendono una scelta più interessante per gli amanti della fotografia; Batteria e ricarica : capacità di 4310 mAh, compatibile con ricarica rapida TurboPower da 68W e ricarica wireless da 15W;

: capacità di 4310 mAh, compatibile con ricarica rapida TurboPower da 68W e ricarica wireless da 15W; Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di Motorola Edge 50 Neo.

Con il suo comparto fotografico e il display OLED, la ricarica wireless e anche la sua compattezza, Motorola Edge 50 Neo si distingue come un dispositivo decisamente completo.

Quale scegliere e relative offerte Amazon

Entrambi gli smartphone condividono poi diversi punti di forza come la memoria interna da 256 GB, un design accattivante e appunto la ricarica wireless, ma si differenziano per altre caratteristiche:

Motorola Moto G75 5G è ideale per chi cerca risparmio, specifiche essenziali e una batteria di lunga durata (5000 mAh con ricarica rapida a 30W);

è ideale per chi cerca risparmio, specifiche essenziali e una batteria di lunga durata (5000 mAh con ricarica rapida a 30W); Motorola Edge 50 Neo si rivolge a chi desidera una qualità fotografica superiore e un display più sofisticato, a un prezzo comunque accessibile.

Foto di reperterio, HONOR Magic4 Pro su base di ricarica wireless