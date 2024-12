L’app Blackmagic Camera è un must per tutti i creatori di video o i filmmaker che utilizzano dispositivi Android.

Di recente Blackmagic Camera ha ricevuto un aggiornamento alla versione 1.5 che aggiunge nuove funzionalità professionali, in particolare la sincronizzazione live dei media su Blackmagic Cloud.

Grazie a questa novità gli utenti possono accedere ai propri filmati direttamente nel contenitore di qualsiasi workstation DaVinci Resolve connessa al loro progetto.

Questa funzionalità semplifica i flussi di lavoro e aumenta la produttività, in particolare per i team più piccoli che utilizzano dispositivi Android per la produzione video, in quanto non devono più preoccuparsi di fare trasferimenti manuali.

Inoltre lo sviluppatore ha ampliato il supporto per una gamma più ampia di controlli remoti wireless per obiettivi, tra cui il famoso Tilta Nucleus II, offrendo agli operatori maggiore controllo e flessibilità sui set di produzione più grandi.

L’app Blackmagic Camera si aggiorna alla versione 1.5

Ecco una panoramica delle novità della versione 1.5 di Blackmagic Camera per Android:

Sincronizzazione in tempo reale con DaVinci Resolve tramite Blackmagic Cloud

Supporto Tilta Nucleus II

L’app ora funziona anche con OPPO Find X8 e X8 Pro e la serie Redmi Note 13

e e la serie Risolti i problemi dello schermo verde con Xiaomi 13 e Xiaomi 14T

e L’app è ora disponibile in italiano

Miglioramenti delle prestazioni e della stabilità

L’aggiornamento alla versione 1.5 di Blackmagic Camera è disponibile tramite Google Play Store. A seguire trovate il badge per installare o aggiornare l’app.