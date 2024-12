Tra le idee regalo da considerare in vista del periodo di Natale 2024 ci sono anche i prodotti GRID, azienda specializzata nella realizzazione di vere e proprie opere d’arte a partire da prodotti di elettronica di consumo che hanno scritto la storia, come cellulari, console e molto ancora. Un prodotto iconico, come il Nokia 3310 mostrato nell’immagine in copertina, viene smontato in vari componenti, che vengono poi incorniciati e affiancati da una serie di informazioni aggiuntive. Si tratta di un’idea semplice ma allo stesso tempo geniale che rappresenta il giusto omaggio a dispositivi divenuti iconici nel corso degli anni. Grazie alle offerte di Natale, i prodotti GRID sono acquistabili con uno sconto extra. Vediamo i dettagli sulle offerte.

Partono le offerte di Natale di GRID

Per il periodo di Natale, lo store di GRID mette a disposizione due diverse promozioni. La prima garantisce uno sconto extra del 15% che si somma a eventuali altre promozioni in corso. Per accedere all’offerta è sufficiente utilizzare il codice sconto CM15 che può essere applicato, premendo l’apposito tasto nella pagina del prodotto scelto, prima di aggiungerlo al carrello. Lo sconto sarà poi visualizzato al momento del pagamento.

A questa promo si aggiungono gli SPECIAL DEALS di GRID. Si tratta di una selezione di prodotti in forte sconto (e proposti in tiratura limitata di pochi pezzi). Per questi prodotti non serve utilizzare il codice per poter completare l’acquisto a prezzo sconto. Tra gli SPECIAL DEALS troviamo il Nokia 3310, il DualShock Controller e vari altri prodotti, tutti proposti con un forte sconto.

Grazie all’offerta in corso, i prodotti GRID diventano delle eccellenti idee regalo per appassionati di tecnologia. Le opzioni sono tante e ora il costo è ridotto. Per accedere alle offerte vi basta premere sul link riportato qui di sotto. Per visualizzare il prezzo in euro (nel caso in cui la valuta corretta non venisse selezionata in automatico) vi basta premere sul selettore di valuta che trovate in alto dove è situato anche il selettore di lingua (per passare dall’inglese all’italiano).

Per aggiornamenti in tempo reale sulle offerte di Natale potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.