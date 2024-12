Il sistema operativo Android supporta diversi metodi di autenticazione con i quali sbloccare un dispositivo. Oltre a quelli più noti (come il PIN, la sequenza e l’autenticazione biometrica), Google prevede anche i cosiddetti Trusted agents. Ne abbiamo parlato diffusamente nell’articolo che spiegava le diverse funzioni di Smart Lock (poi diventato Extend Unlock), la funzionalità di Google che consente di mantenere il device sbloccato in alcune precise condizioni. Tra queste c’è anche “Luoghi attendibili”, che consente agli utenti di mantenere il proprio smartphone sbloccato automaticamente quando si trovano in determinate località precedentemente definite come sicure, come la propria casa o il posto di lavoro. Ora Google ha aggiornato questa funzionalità per semplificarne l’utilizzo.

I miglioramenti apportati da Google a Luoghi attendibili

Luoghi attendibili (Trusted Place) permette di definire degli spazi sicuri in cui gli smartphone possono rimanere sbloccati più a lungo di quanto avverrebbe altrove. La funzionalità è già disponibile e attiva da tempo, ma la sua disattivazione era piuttosto complessa considerando che per farlo bisognava eliminare manualmente tutti i singoli luoghi aggiunti nel tempo. Un’operazione piuttosto macchinosa che il team di sviluppo di Google ha semplificato.

Previous Next Fullscreen

Infatti, ora Google sta introducendo un interruttore con il quale molto più semplicemente si può disattivare Extend Unlock per i luoghi considerati attendibili. Tra le novità di questo aggiornamento, oltre all’interruttore per attivare e disattivare la funzione, c’è una nuova interfaccia di selezione della posizione che permette di impostare nuovi luoghi attendibili inserendo un segnaposto sulla mappa.

Non c’è da stupirsi se qualcuno scoprisse per la prima volta solamente ora l’esistenza di questa funzione. Fino a prima dell’ultimo aggiornamento, Google aveva collocato questo menu all’interno di diverse schermate, mentre ora è accessibile in maniera più diretta seguendo il percorso Impostazioni -> Posizione -> Luoghi attendibili.

Dopo che queste novità erano emerse nelle versioni beta di Google Play Services, è ora iniziato il rilascio ufficiale di questo aggiornamento che renderà più accessibile e più semplice l’utilizzo di questa funzione di sicurezza.