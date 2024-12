Mentre è a rischio la produzione dei prossimi Pixel Tablet 2 e Pixel Tablet 3, Google ha voluto riassumere i principali aggiornamenti rilasciati recentemente per Pixel Tablet. Aggiornamenti, spiegano da Mountain View, che sono particolarmente utili in vista delle prossime festività.

Come Pixel Tablet migliora la quotidianità nei giorni di festa

La prima novità riguarda l’introduzione di nuovi widget nella schermata di blocco. In questo modo si può avere un accesso più veloce alle app preferite per accedere rapidamente ai controlli per i dispositivi della smart home, impostare un timer, avviare la riproduzione di una playlist musicale e molto altro ancora.

Scorrendo verso sinistra sul proprio Pixel Tablet si ha accesso ai widget con cui personalizzare l’accesso alle app, mentre scorrendo verso destra si accede a questi controlli rapidi.

La seconda funzionalità riguarda la sincronizzazione tra i dispositivi Pixel. È infatti possibile sfruttare una continuità di utilizzo tra i vari device iniziando, per esempio, a riprodurre una playlist musicale sul proprio smartphone per poi proseguirla sul tablet. Tutto questo è possibile grazie alla funzione Tap to Cast che funziona semplicemente tenendo vicini i due dispositivi in modo che possano collegarsi e trasferire la riproduzione musicale sia da smartphone verso tablet che viceversa.

La funzione Tap to Cast semplifica anche la gestione delle notifiche sia sullo smartphone che sul tablet, in quanto, ignorando una notifica su un dispositivo, questa viene automaticamente eliminata anche sugli altri.

Ci sono poi le funzionalità AI per Google Pixel Tablet. Con l’intelligenza artificiale di Gemini si può accedere a una serie di comode funzionalità per pianificare gli impegni, scrivere una lista di acquisti da fare, di commissioni da svolgere prima delle feste e ricevere suggerimenti sui regali di Natale.

Tenendo premuto il pulsante di accensione si attiva Gemini con il quale è possibile comunicare tramite comandi vocali. Gli si può chiedere un aiuto per organizzare una cena, per trovare un ristorante aperto nel weekend o, dialogando con Gemini Live, avere un confronto in tempo reale per rispondere alle proprie necessità.

Durante la navigazione su Pixel Tablet è possibile anche utilizzare Circle to Search per trovare un regalo adatto per il proprio partner, un amico o un collega di lavoro.