Motorola annuncia una nuova ed esclusiva colorazione per i suoi smartphone Motorola Razr 50 Ultra e Motorola Edge 50 Neo: si chiama Mocha Mousse e costituisce il Colore Pantone dell’Anno 2025. La consolidata partnership con Pantone permette alla casa alata di essere la prima e unica azienda a offrire la nuova colorazione: andiamo a scoprirla insieme.

Motorola Edge 50 Neo e Razr 50 Ultra arrivano col nuovo Colore Pantone dell’Anno 2025

Il Colore Pantone dell’Anno 2025 è Mocha Mousse (17-1230): si tratta di una calda tonalità marrone che richiama la qualità del cacao, del cioccolato e del caffé, e che si rivolge al desiderio di comfort. Ad accoglierla sono Motorola Razr 50 Ultra e Motorola Edge 50 Neo, che consolidano la partnership con Pantone. Definito come sofisticato e alla moda, ma non pretenzioso, Mocha Mousse è un colore che “amplia la nostra percezione del colore marrone“, trasformando la tonalità da umile e concreta ad “aspirazionale ed elegante“: Pantone 17-1230 presenta un tocco glamour e di buon gusto, e fa capolino sui due smartphone Android della casa alata.

“Mocha Mousse rafforza l’importanza di assaporare il momento, un promemoria per concedersi i semplici piaceri della vita, ispirandoci anche a creare un nuovo morbido inserto composto da fondi di caffè“, ha dichiarato Ruben Castano, Vice Presidente Customer Experience and Design di Motorola. “La sua essenza calda e confortante incarna la natura sensoriale di questa tonalità, incoraggiando gli utenti a prendersi cura di sé e a godersi i semplici piaceri della vita“.

Per rappresentare questa colorazione è stato scelto Motorola Razr 50 Ultra con il suo design a conchiglia: si tratta di uno smartphone pieghevole che ha debuttato la scorsa estate nelle colorazioni Midnight Blue, Spring Green, Pink Peacock e Peach Fuzz; in sua compagnia c’è anche Motorola Edge 50 Neo, uno smartphone più “tradizionale” lanciato alla fine di agosto nelle versioni Pantone Poinciana, Pantone Lattè, Pantone Grisaille e Pantone Nautical Blue.

Entrambi gli smartphone Motorola possono ora contare sulla colorazione aggiuntiva, riflettendo il calore morbido e la natura sensoriale e incoraggiando gli utenti a prendersi cura di sé e a godersi i semplici piaceri della vita. “Abbiamo applicato Mocha Mousse a due dispositivi diversi perché questo colore è incredibilmente versatile ed elegante“, ha proseguito Castano. “Questo offre ai nostri clienti più opzioni per la connessione, la gioia e l’espressione di sé. Siamo estremamente orgogliosi dei prodotti che portano il Colore Pantone dell’Anno 2025 e della nostra partnership strategica pluriennale con Pantone“.

Previous Next Fullscreen

“Il crescente movimento per allinearci più strettamente con il mondo naturale è espresso da Motorola nei dispositivi che hanno creato utilizzando il Colore Pantone dell’Anno 2025“, ha dichiarato Laurie Pressman, Vice Presidente del Pantone Color Institute. “Caratterizzato dalla sua natura organica, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse avvicina abilmente il mondo virtuale e quello fisico introducendo una dimensione di intimità e sensorialità nel Motorola Razr 50 Ultra e nel Motorola Edge 50 Neo, arricchendo le nostre azioni quotidiane insieme ai nostri dispositivi preferiti“.

Previous Next Fullscreen

Motorola Razr 50 Ultra e Motorola Edge 50 Neo saranno disponibili all’acquisto anche in Italia nelle prossime settimane: nel momento in cui stiamo scrivendo non risultano ancora ordinabili, ma sono già state pubblicate le pagine corrispondenti. Potete trovarle seguendo i link qui in basso: