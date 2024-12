Nel corso delle ultime ore, un leak ha svelato gran parte delle probabili specifiche tecniche di Xiaomi 15 Ultra, il prossimo top di gamma della compagnia previsto verosimilmente in uscita tra gennaio e febbraio del 2025: scopriamole insieme nel dettaglio.

Xiaomi 15 Ultra: le specifiche attese, tra déjà vu e novità

L’informatore Digital Chat Station ha gettato luce su alcune informazioni cruciali inerenti il design e le specifiche tecniche di Xiaomi 15 Ultra, partendo da un display OLED da 6,73 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3200 pixel e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, similmente a quanto già visto sul precedente modello.

Una delle novità più sostanziali risiede però nel suo comparto fotocamere, dove troveremo un sensore principale da 1 pollice con apertura f/1,63, adatto anche a condizioni di luce ambientale scarsa, accompagnato da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 70 millimetri, oltre che un periscopio da 200 megapixel.

La batteria non presenterà invece novità sostanziali, con una capacità probabilmente compresa tra i 5450 e i 5800 mAh, risultando così inferiore a gran parte dei modelli concorrenti, che ad oggi raggiungono spesso e volentieri una capacità di 6000 mAh. Tale specifica non andrà dunque a influire significativamente sullo spessore del dispositivo, che potrà essere del tutto simile al precedente Xiaomi 14 Ultra, fisso a 9,2 millimetri, con un peso di circa 220 grammi o poco più.

Il nuovo modello supporterà molto probabilmente la ricarica rapida, nonostante al momento non conosciamo l’esatta potenza erogabile della funzionalità. Il nuovo Xiaomi 15 Ultra potrebbe montare il nuovo chip Snapdragon 8 Elite, protagonista dei top di gamma, offrendo così elevate prestazioni e una maggior potenza di calcolo.

Specifichiamo come sempre che si tratta al momento di pure e semplici speculazioni non ufficiali, che dovranno quindi essere confermate dalla compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.