Xiaomi ha lanciato anche in Europa il suo nuovo power bank da 20.000 mAh, già disponibile in Cina da diversi mesi.

Si tratta di un dispositivo che si caratterizza per un design minimal a due colori, dimensioni piuttosto contenute, il supporto alla ricarica rapida a 33 W e la disponibilità di un cavo USB Type-C integrato.

Le principali caratteristiche del nuovo power bank di Xiaomi

Pensato per chi è spesso in movimento, il power bank di Xiaomi che adesso arriva anche in Europa può contare su dimensioni pari a 127 x 70,5 x 30,5 mm e su una capacità di ben 20.000 mAh, grazie alla quale è in grado di ricaricare più dispositivi (o lo stesso device per più volte).

Tra i suoi punti di forza vi è senza dubbio il cavo USB Type-C integrato (che elimina la necessità di portare cavi extra) a cui si aggiungono una porta USB Type-C e una porta USB Type-A, grazie a cui l’accessorio di Xiaomi è capace di ricaricare fino a tre dispositivi allo stesso tempo.

Tra le altre principali caratteristiche del nuovo power bank di Xiaomi troviamo la velocità di ricarica a 33 W (supportata dalle due porte USB Type-C), dei LED che mostrano il suo stato di carica (è in grado di ricaricarsi a 30 W), due celle agli ioni di litio di alta qualità da 10.000 mAh ciascuna, un chip di identificazione intelligente che regola automaticamente la corrente in base al dispositivo in carica e ben nove livelli di protezione (tra cui vi sono sovraccarico, sovra scarica, alte temperature e cortocircuiti).

Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) è disponibile in Europa al prezzo ufficiale di 29,99 euro (allo stato attuale in Germania e nel Regno Unito). In attesa che arrivi anche sullo store italiano di Xiaomi, è possibile acquistarlo su Amazon (per il momento ad un prezzo più alto).