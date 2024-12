Quando le parole AI e abbonamento vengono accostate, è lecito iniziare a strabuzzare gli occhi. Lo spettro di un eventuale abbonamento per utilizzare le funzionalità AI sugli smartphone Samsung aleggia da mesi ormai e l’annuncio dell’AI Subscription Club fa venire i brividi sulla schiena. In realtà, fortunatamente, questa novità non riguarda gli smartphone e il nome pensato da Samsung poteva indubbiamente essere meno fraintendibile.

Samsung infatti ha lanciato in Corea del Sud questo nuovo programma che ha la finalità di far provare, tramite noleggio, gli elettrodomestici del marchio dotati di funzionalità di intelligenza artificiale. Un sistema utile per provare i prodotti top di gamma e le funzionalità AI di Samsung prima di acquistare il dispositivo di interesse.

Come funziona l’abbonamento per il noleggio degli elettrodomestici Samsung

L’AI Subscription Club elettrodomestici è un abbonamento che, previo pagamento di un canone mensile, consente di noleggiare frigoriferi, aspirapolvere, lavatrici, smart TV e tutti gli altri elettrodomestici a marchio Samsung. Una delle particolarità dell’offerta è l’esistenza di alcuni piani di abbonamento che, nel caso in cui un elettrodomestico non funzionasse correttamente, verrebbe riparato gratuitamente. Con il piano All-In-One, invece, gli utenti avranno accesso alla possibilità di combinare prodotti, self-care, servizi di riparazione e assistenza a domicilio.

Il piano All-In-One dell’AI Subscription Club di Samsung può essere sottoscritto per un massimo di 60 mesi ed essere annullato, ma non prima dei 30 mesi. Tanto per rendere l’idea dell’impatto economico, il frigorifero Kimchi Refrigerator, che di listino è in vendita a circa 2.176$ potrebbe essere utilizzato per cinque anni a 7$ al mese. Il piano Smart, invece, permette agli utenti di abbonarsi a un prodotto e a un servizio, scegliendo tra assistenza gratuita o riparazione.

L’assistenza comprende l’ispezione dettagliata del prodotto, la sostituzione dei componenti consumabili e la pulizia sia interna che esterna. In futuro l’AI Subscription Club di Samsung potrebbe essere esteso anche per comprendere servizi di diagnosi e riparazione da remoto, una possibilità resa ancora più concreta dall’intelligenza artificiale.

Il programma AI Subscription Club, come dichiarato dall’amministratore delegato di Samsung Electronics in Corea, Yonghoon Kim, è parte della visione “AI for All” di Samsung che lo sta applicando a tutti i rami dell’azienda. Obiettivo di questo programma è anche quello di abbattere il costo iniziale degli elettrodomestici e renderli accessibili a un numero maggiore di persone che possono così sperimentare l’innovazione dei prodotti più recenti del marchio sudcoreano.

Qualcosa di simile era già stato fatto in Italia per smartphone, tablet e notebook, ma non è più disponibile. Chissà che l’azienda coreana non voglia riprovarci con gli elettrodomestici in futuro anche nel nostro paese.